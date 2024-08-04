政策落地见效项目加紧建设

自贸港建设以来，海南货物进出口年均增长超20%。图为夜色中繁忙的海口港。

王 瑶摄

洋浦港封关运作项目和洋浦国际集装箱码头。全岛封关运作项目是自贸港建设的标志性和基础性工程，目前，洋浦港封关运作项目配套工程已开工。

新华社记者 蒲晓旭摄

数据来源 海南省统计局等

海口新海港和南港“二线口岸”（货运）集中查验场所项目加紧施工。项目建成后，将实现离岛货车“一站式”通关查验，大幅提升通关便利化水平。

石中华摄（影像中国）

海口新海滚装码头客运综合枢纽站是自贸港封关运作的重要配套设施。

新华社记者 郭 程摄

在海南举行的消博会上，外国参展客商在了解企业注册信息。

苏弼坤摄（人民视觉）

海南海底数据中心示范项目，助力跨境数据安全有序流动。

王程龙摄（人民视觉）

现代化产业体系加快形成

环岛旅游公路是建设自贸港和创建国际旅游消费中心的先导性重大基础设施项目。图为该公路石梅湾至太阳河出海口段。

符德勇摄（人民视觉）

游客在海控全球精品免税城内选购商品。经过多年发展，离岛免税购物已经成为海南旅游消费市场的“金字招牌”。

目前，海南离岛免税店已增加到12家，实现了飞机、轮船、火车三种离岛方式全覆盖。

胥圣兰摄（人民视觉）

崖州湾科技城，海南省种业实验室的科研人员在进行分子育种实验。

目前，崖州湾科技城集聚2800多家种业创新企业，南繁种业产值突破120亿元。

新华社记者 张丽芸摄

自贸港建设以来，海南旅游业蓬勃发展。图为游人在海口的一处海滩嬉戏。

王 瑶摄

位于文昌市的海南商业航天发射场二号发射工位开展模拟起竖。

新华社记者 蒲晓旭摄

7月15日至18日，党的二十届三中全会胜利举行。在推进中国式现代化的新征程上，中国改革开放矗立起新的里程碑。

海南，因改革开放而生，因改革开放而兴。

2018年4月，在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上，习近平总书记宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。

6年来，海南坚持全面深化改革开放，推动自贸港建设成形起势。

一批自贸港关键政策落地见效。三张“零关税”清单、外商投资准入负面清单、跨境服务贸易负面清单等落地实施；贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利以及数据安全有序流动的政策制度体系加快建立。从“先行先试”到“多点开花”，海南累计发布制度创新案例16批140项，其中11项向全国复制推广。

2023年，海南正式启动封关运作各项准备，确保2025年底如期实现封关运作目标。如今，31个封关项目主体工程基本完工，27项压力测试任务实质性开展22项，今年将全面完成封关软硬件建设。

海南正形成“4+3+3”现代化产业体系，重点发展旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业四大主导产业，南繁种业、深海科技、商业航天三大未来产业，做好高端购物、医疗、教育三篇境外消费回流文章。

2023年，海南接待游客增长49.9%、旅游总收入增长71.9%，三大机场及琼州海峡旅客吞吐量均创新高。南繁种业产值突破120亿元；崖州湾科技城聚集海洋产业类企业约1000家；全国首个商业航天发射场基本完成建设。离岛免税购物成为海南旅游“金字招牌”。

6年来，海南货物进出口年均增长超过20%，实际利用外资累计提高8.7倍；累计实际使用外资达161.2亿美元，超过海南建省前30年实际使用外资的总和，6年平均增速达46%。2023年，海南全省跨境人民币收支总额较2019年增长12倍。

（本报记者 赵 鹏 孙海天）

《 人民日报 》（ 2024年08月04日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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