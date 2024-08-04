中新社北京8月3日电(记者 夏宾)外汇市场上，人民币对美元汇率在过去的一个交易日涨破7.2关口，重返7.1区间。

8月2日零时到8月3日零时期间，在岸人民币对美元即期汇率从最低点7.2440涨到最高点7.1524，离岸人民币对美元即期汇率则从最低点7.2539涨到最高点7.1429，上涨幅度分别为916个基点和1110个基点。

人民币为何突然大涨？据中金公司研究报告称，外部环境变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。

中国社会科学院学部委员余永定撰文称，一般而言，人民币汇率的变动同美元指数的变动是反方向的。

可以观察到，与此次人民币大涨几乎同步的是，美元指数在8月2日大跌，滑落至103区间，最低时触及103.12。

平安证券首席经济学家钟正生认为，人民币急升存在三大宏观基础：一是美元指数回落，二是中国稳增长政策加码，三是贸易顺差新高。此外，日元升值是人民币急升的触发因素之一。

在钟正生看来，2023年以来人民币与日元汇率保持了高度相关性，主要源于二者都具备了套息交易中低息货币的属性。尽管中美利差宽度不及日美利差，但人民币汇率今年以来的低波动状态，使得人民币作为套息货币的属性并不弱于日元，从而二者走势逻辑有相通之处。

“近期日元强劲升值，美股科技股调整，进一步催化日元套息交易平仓，对人民币产生了情绪上的牵引。”钟正生说。

平安证券在研报中也提出，中国相关举措集中出台，“稳增长”信号强烈，这对于提升国际市场对中国经济的信心、增强人民币保持稳定的根基有至关重要的作用。

人民币涨势能否延续？多家投资机构看涨未来人民币汇率，给出这一判断的主要原因在于，若下半年美国实施弱势美元举措，叠加美联储进入降息周期，未来人民币汇率上涨空间将进一步扩大。

“下半年人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定有着足够支撑。”中国银行研究院研究员王有鑫认为，中国出口贸易快速增长，贸易顺差保持在高位，外汇储备充足，为人民币汇率提供了有力保障。美联储可能在9月份进入降息周期，美元指数将进一步回调，也令人民币汇率面临的外部制约效应减弱。

中金公司研报表示，从外部环境和遏制套息投机这两方面看，人民币汇率在短期内并不会轻易回到此前的偏低弹性状态，双向波动的弹性可能会有所增加。

对于更长期的人民币汇率走势，上述研报称，一方面取决于中国经济预期的修复和利率走向，另一方面则更取决于海外经济金融形势的变化。在本轮海外经济扩张周期中，人民币更多被用作融资货币。因此，如果未来海外资产回报下降，波动性系统性上升，就将有利于跨境资本回流和人民币走强。未来人民币汇率系统性升值的条件或与海外经济和利率的下行周期重合。

“恢复投资者和消费者对经济增长的信心是实现汇率稳定的关键。”余永定认为，人民币汇率会否出现反弹，关键在于2024年中国是否能够实现5%左右的经济增速目标。中国央行应继续对汇率采取“善意忽视”政策，不宜过多担忧汇率贬值(除非出现明显的国际投机资本做空人民币的活动)，货币政策应与财政政策协同发力，进一步打开货币政策空间。(完)

(责编：杨光宇、胡永秋)

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