央视网消息：前两天，江西庐山避暑季免票活动启动，景区迎来客流高峰。

在庐山景区，游客们徜徉在青山绿水间，享受着暑期的惬意时光。据统计，自7月25日“庐山粉丝避暑季免票活动三大政策”启动以来，到7月29日，山上核心景区客流量达19.3万人，同比增长35%。

据介绍，“避暑季免票活动三大政策”包括教师、中高考生及高校毕业生免门票等内容，时间从7月25日至8月31日，长江流域11省份的居民在此期间的每周二，可凭居民身份证免庐山风景区及环山景区门票。

江苏泰州：举办超8700场夏夜纳凉活动

近日，江苏泰州举办丰富多彩的夏夜纳凉活动。

这些纳凉活动形式多样，不仅有文化表演，还有插花、公益服务等。在泰州市姜堰区许庄村广场上，唱歌、舞蹈、相声、小品轮番上演。广场另一边，小朋友还可以学习插花，还有志愿者免费理发，纳凉晚会现场还提供了20多项公益服务。在泰州市张甸镇尹庄村，这里纳凉活动的特色是“夜课堂”，阅读分享会和手工漆扇课很受孩子们的欢迎。

据介绍，从7月1日到8月31日，泰州市将举办纳凉晚会、夜间文艺演出、露天电影放映、志愿者夜市等纳凉聚会8700多场，给市民带来欢乐和清凉。

上海：启动新一轮汽车促消费活动

8月起，上海推出一系列汽车促消费活动，“加码”实施地方置换更新补贴政策，让汽车“以旧换新”热起来。

8月1日，上海在落实国家汽车“以旧换新”新政策基础上，对符合条件的个人用户给予相应补贴，除此之外，上海各个区和一些汽车品牌企业也加码推出了促消费优惠活动。

记者在一些汽车销售点看到，受促销政策叠加效应影响，很多消费者表示很动心。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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