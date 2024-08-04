天文学里面有个名词，叫“超新星爆炸”，指的是恒星演化中一种剧烈的爆炸现象，它不仅是壮丽的奇观，也承载着宇宙演化的关键信息。

近日，中国科学院云南天文台捕捉到了超新星爆炸中的“激波突破信号”，为揭示恒星晚期演化与死亡之谜提供了新的关键线索。这一成果日前在国际期刊《天体物理学杂志快报》发表。

中国科学院云南天文台研究员 张居甲：这是我们实际上拍的一颗超新星的图像，它是在一个星系里面，看起来跟个恒星差不多，这颗就是超新星。

研究团队所观测的这颗超新星名为SN 2024ggi，它位于距离地球2000万光年的星系。

超新星爆炸，是一种非常剧烈的天体事件，通常发生在恒星生命周期的末期。超新星爆炸会释放巨大的能量，亮度在短时间内甚至能超过整个星系的亮度。

“激波突破”则是超新星爆发后，最早期的电磁辐射事件，它能揭示恒星“死亡”瞬间的极端物理过程。

超新星激波突破信号，捕捉到了！

研究团队利用云南天文台丽江观测站的2.4米望远镜，以及欧洲南方天文台、意大利伽利略国家天文台等地的先进天文望远镜，在超新星爆炸最初的几十个小时中，交替进行高频光谱监测。最终，成功捕捉到激波突破信号，揭示了复杂的传播过程。

中国科学院云南天文台研究员 张居甲：我们通过这一系列的光谱，就能够重建超新星，外面的物质是怎么分布的，从而我们能知道像这种大型的恒星，在最后阶段，它演化成一个什么样子。

据介绍，从宇宙初期就存在的恒星，在生命的最后一刻，以点亮整个星系的绚丽来结束一生，大量的重元素由此产生，其中就包括了金元素。因此，从某种意义上来说，黄金也是真正意义上的宇宙碎片。

中国科学院云南天文台研究员 张居甲：比铁还重的元素，只能通过超新星爆炸的方式才能产生。所以像金、银都是超新星产生的，炸得比较散，抛射到宇宙中，再重新凝聚而成。（央视新闻客户端）

(责编：王震、申佳平)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经