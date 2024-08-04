新华社石家庄8月3日电（记者齐雷杰 苏凯洋）近日，中国大唐集团有限公司发布了“大唐雄安总部项目概念设计方案征集”有关信息。这是继首批4家央企之后，第5家公开将在雄安新区建设总部的央企。

根据相关信息，大唐雄安总部项目位于雄安新区启动区总部区，总建筑面积约30万平方米。今年1月份，中国大唐集团科技创新有限公司、中国大唐集团数字科技有限公司已落地雄安新区。

首批4家疏解央企的雄安总部项目建设在持续推进。其中，中国星网总部大楼正在进行内部装修，有望在今年投用。中国中化、中国华能总部大楼均已封顶，正在开展装饰装修。中国矿产资源集团总部正有序推进建设。雄安积极推动央企二、三级子公司或创新业务板块向新区疏解，央企在新区已累计设立各类机构200余家。

中国中化控股有限责任公司董事长、党组书记李凡荣说，中国中化将对接雄安新区发展需求，持续优化战略布局，深化拓展合作领域，推动更多优质项目落户新区，实现功能“真疏解”、项目“真落地”，为高标准高质量建设雄安新区作出更大贡献。

记者从雄安新区管委会了解到，第一批疏解的4所高校包括北京科技大学、北京交通大学、北京林业大学和中国地质大学（北京），其雄安校区均位于起步区第五组团，目前正有序推进建设。

新一批疏解高校中，华北电力大学、中国传媒大学、北京语言大学、北京航空航天大学、北京理工大学均“官宣”了雄安校区规划建设有关信息，这预示着新一批高校疏解工作将有序推进。未来，北京地区15所高校将向雄安新区疏解。

北京多家三甲医院疏解工作也在稳步推进。其中，位于雄安新区容东片区的北京大学人民医院雄安院区正有序推进项目建设。北京协和医院国家医学中心（雄安院区）已在雄安新区起步区第五组团确定了具体选址。中国中医科学院广安门医院、中国医学科学院整形外科医院、中国中医科学院眼科医院也将建设雄安院区。

(责编：王震、申佳平)

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