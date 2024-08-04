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加快农业转移人口市民化，如何深化户籍制度改革？

2024年08月04日08:32 | 来源：新华社
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新华社北京8月3日电（记者熊丰）党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对“健全推进新型城镇化体制机制”作出系统部署，其中专门提出“推行由常住地登记户口提供基本公共服务制度，推动符合条件的农业转移人口社会保险、住房保障、随迁子女义务教育等享有同迁入地户籍人口同等权利，加快农业转移人口市民化。”

城镇化是现代化的必由之路，推进人的城镇化重要的环节在户籍制度。党的十八大以来，我国户籍制度改革进展顺利、成效显著，城乡统一的户口登记制度全面建立，户口迁移政策全面放开放宽，居住证制度全面落实落地。户籍制度改革的深入推进，极大推动了新型城镇化进程。我国常住人口城镇化率从2012年的53.10%提高至2023年的66.16%。

日前，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对今后5年深化户籍制度改革作出明确部署，提出全面落实城区常住人口300万以下城市取消落户限制要求，全面放宽城区常住人口300万至500万城市落户条件，完善城区常住人口500万以上超大特大城市积分落户政策。

“我们将会同相关部门持续发力、纵深推进，指导各地在坚持合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）基本条件的基础上，因地制宜、因城施策，进一步放开放宽迁移政策，推行以经常居住地登记户口制度，更好地促进农业转移人口进城落户。”公安部治安管理局局长仇保利说。

仇保利表示，具体来说，对于城区常住人口300万以下的城市，就业或居住年限原则上为半年，同时不得附加购买房屋、投资纳税等额外限制条件；对于城区常住人口300万至500万的城市，目前有的就业或居住年限要求还比较高，要进一步降低年限门槛；对于城区常住人口500万以上超大特大城市，要进一步调整完善积分落户政策，有条件的城市要探索取消积分落户年度名额限制。

农业转移人口市民化是新型城镇化的首要任务，也是户籍制度改革进一步深化的关键所在。下一步，不仅要让农业转移人口进城落户更顺畅、更便捷，还要进一步提高农业转移人口市民化质量、提升一些中小城市和县城对产业和人口的承载能力，为广大农业转移人口实现由“漂”到“稳”，更好安心安居安业提供有力保障。

对此，行动计划对实施新一轮农业转移人口市民化行动作出部署，要求以进城农民工及其随迁家属为重点、兼顾城市间流动人口，着力解决好农业转移人口最关心的稳定就业、子女教育、住房保障、社会保险等问题，完善农业转移人口市民化激励政策，健全进城落户农民农村权益维护政策。并提出，经过5年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全，常住人口城镇化率提升至接近70%。

(责编：王震、申佳平)
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