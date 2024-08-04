新华社北京8月3日电（记者谢希瑶）国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，进一步释放以服务消费为抓手，为扩大内需添动力的明确信号。

不久前召开的中央政治局会议部署下半年经济工作时提出，要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，明确“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费”。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说，我国正处在服务消费较快增长阶段，服务消费增速快于商品消费，成为居民消费的主要增量来源。但与高收入经济体相同发展阶段的平均水平相比，我国目前服务消费占居民消费比重仍然偏低，具有较大的发展空间和潜力。促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措。

国家统计局数据显示，今年上半年，服务零售额同比增长7.5%，增速比同期商品零售额增速快4.3个百分点。商务部研究院流通与消费研究所所长董超说，当前国内有效需求不足，从消费来看，服务消费已经成为拉动消费增长的主要引擎。意见出台十分及时，有利于激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为扩大内需和拉动经济提供有力支撑。

6方面20项重点任务中，“挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力”居于首位。

陈丽芬说，餐饮住宿、家政服务和养老托育等是居民基础的服务需求，消费潜力较大，同时也是劳动密集型行业，但面临高质量供给不足等问题，发展基础型服务消费，不仅有利于满足居民需求，而且有助于吸纳更多劳动就业，稳定和提升居民消费能力。

“激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力”“培育壮大数字、绿色、健康等新型消费”“增强服务消费动能，创新服务消费场景”……意见围绕着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境、扩大服务业开放提出多项要求。

在董超看来，意见涵盖了服务消费的各个领域，既有存量较大的传统服务消费，也有增长空间更大的改善型、新型服务消费，不仅有利于满足消费者个性化、体验性等服务消费日益多样化需求，还能推动经济结构优化升级。

意见还提出，优化服务消费环境，加强服务消费监管，引导诚信合规经营，完善服务消费标准。强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。

董超说，服务消费往往涉及无形的服务，相比商品消费监管难度更大，因此旅游消费投诉多，家政领域纠纷多，意见提出优化服务消费环境，有利于推动服务消费向高品质、高标准提升。

陈丽芬认为，服务消费涉及行业众多，意见的落实推进需要各方形成合力，从财税金融、人才、统计监测等方面强化政策保障支撑，从而充分释放服务消费潜力，促进服务消费高质量发展。

(责编：王震、申佳平)

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