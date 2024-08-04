罗国芳

2024年巴黎奥运会正如火如荼进行，赛场内外闪耀的“科技范儿”成为本届奥运会一大亮点。从人工智能（AI）到私有5G网络，从数字孪生到云转播……创新技术的广泛应用不仅提高了体育赛事的组织和运行效率，改变了体育转播的方式，也使观众拥有更加个性化和沉浸式的体验。

保障支持赛事

人工智能和计算机视觉技术在此次巴黎奥运会得到广泛应用，不仅使裁判和观众能够更密切地跟踪运动员的表现，而且为赛事各方提供了重要保障和支持。

水上运动中心安装高科技摄像机，利用人工智能可以实时分析运动员的划水频率和覆盖距离；足球体育场周围摄像头记录的信息和植入足球的芯片为裁判决策提供支持；作为奥运会官方计时器提供者，瑞士欧米茄公司在奥运会赛场上引入最新技术，先进的电子发令枪、内置传感器的起跑器、量子计时器和光电管技术等纷纷亮相巴黎。

国际奥委会为运动员打造了一款人工智能聊天机器人AthleteGPT。该聊天机器人基于法国米斯特拉尔人工智能公司开发的大语言模型，可以通过Athlete365移动应用程序访问，能快速浏览数千个信息页面，并全天候回答问题。国际奥委会还推出了保护运动员免受网络辱骂的人工智能系统，利用人工智能监视数十万个社交媒体账户，并标记辱骂性信息，以便相关平台进行干预。

巴黎奥运会场之外，人工智能还被国际奥委会用来发掘体育人才。国际奥委会与英特尔公司正共同开发相关领域的定制化技术，旨在帮助各国和地区奥委会创新体育人才识别和投资培养方式。目前，该项技术已在塞内加尔完成相应测试。

提高管理效率

借助于科技创新，巴黎奥运会运行管理效率得以简化，运行可持续性得到有效提高。

在安保领域，奥运会监控系统依靠人工智能摄像头自动标记潜在的安全威胁，如果检测到风险，系统即刻向工作人员发送提示，工作人员随之采取相应对策。

2024年巴黎奥组委为所有比赛场馆建立了数据驱动的“数字孪生体”，不仅有助于场馆的设计和建设，还能优化场馆管理，更好疏导观众，确保赛事顺利进行。国际奥委会首席信息科技官伊拉里奥·科尔纳表示，使用数字孪生技术分析场馆状况，有助于预判哪里需要调配电力、哪里需要放置摄像头等问题。

本届奥运会采用智能能源管理系统，通过大数据分析和人工智能优化能源使用，减少碳足迹，确保奥运会场馆高效、环保地运作。巴黎奥运会官网显示，与2012年伦敦奥运会和2016年里约奥运会的平均排放量相比，本届奥运会的目标是将碳足迹减少50%。

绿色奥运的理念应用在场馆内外。例如，水上运动中心和奥运村安装了太阳能电池板；美国埃奎尼克斯公司利用附近数据中心基础设施产生的热量来加热水上运动中心的游泳池。

增强观众体验

在巴黎，观众的奥运体验因创新技术而改变。在塞纳河举行的开幕式上，法国电信公司Orange为各运动代表队的入场船只提供私有5G网络解决方案，以分享船上镜头。与现有的公共网络相比，私有5G可以提供专用带宽，延迟更少，这对于从移动的船只上传输高清视频至关重要。该技术还将用于本届奥运会的帆船比赛。

奥运会赛事的精彩视频片段，往常需要通过手动标记和剪辑，现在可通过人工智能自动抓捕。得益于英特尔计算机视觉人工智能平台“盖蒂”，观众可以欣赏个性化的精彩赛事集锦，人工智能可以准确地挑选出观众想看的内容，并立即分发给相应的观众，提高了视频制作和编辑的效率。

以往奥运直播信号常依靠卫星传输，设施昂贵且需提前部署硬件。在本届奥运会上，将有超三分之二的直播信号基于阿里云向全球分发，使云转播首次超越传统的卫星信号传输，成为奥运直播信号的主要分发方式。

本届奥运会还采用了阿里云AI增强的全新转播技术——多镜头回放系统，让观众多角度看到运动员动作的“时间静止”慢镜头，获得身临其境的体验。

新华社北京8月3日电

(责编：王震、申佳平)

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