本报西安8月3日电（记者李洁、张哲浩）2日，2024年黄河全域科学考察在中国科学院地球环境研究所启动，旨在围绕黄河上游水源安全、中游生态安全、下游洪水安全开展考察调研，系统梳理关键科技问题，为服务黄河生态保护和高质量发展提供科技支撑。

黄河是中华民族的母亲河。然而，黄河生态本底差，水资源短缺，水土流失严重，资源环境承载能力弱，全球变化下沿黄各省区发展不平衡不充分问题尤为突出。2024年是黄河流域生态保护和高质量发展国家战略实施5周年。为更好落实黄河战略，中国科学院地球环境研究所联合长安大学、黄河水利科学研究院、河南大学等单位，正式启动2024年黄河全域科学考察。

据悉，黄河全域科学考察由中国科学院院士、长安大学教授彭建兵和中国科学院地球环境研究所安芷生院士联合发起，黄土科学全国重点实验室和陕西省黄河科学研究院联合资助。第一次黄河全域科学考察活动于2023年7至8月完成。

2024年黄河全流域科学考察分为黄河上、中、下游三个部分。黄河上游科考将厘清黄河上游水源区的关键生态问题，阐明冻土退化对黄河上游水源安全和地质安全的影响机制，为黄河上游水源涵养功能提升与生态地质安全保障提供支撑；黄河中游科考将建立黄土高原生态屏障结构功能体系，阐明全球变化对黄土高原生态屏障安全的影响，提出维持生态屏障稳定持久性的应对策略，为中游水沙平衡调控和高质量发展提供支撑；黄河下游科考将考察黄河下游高分辨率沉积剖面、考古遗址及历史时期与现代黄河河道/河床，获取与人类社会发展有关的黄河河道、洪水等环境变化信息，以及长时间尺度极端旱涝灾害数据，揭示中原地区人类社会发展与环境变化之间的互动关系。

(责编：王震、申佳平)

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