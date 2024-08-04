本报西安8月3日电（记者李洁、张哲浩）8月2日，国际学术期刊《科学》以研究论文的形式在线发表了中国科学院地球环境研究所安芷生院士团队联合国内外多位科学家的研究成果，揭示了南极冰盖生长和相关的海冰扩张在触发中更新世气候转型中的关键作用，为深入理解中更新世以来北半球冰盖的快速扩张提供了重要机制。

在全球变暖背景下，北半球冰盖和北极海冰加速消融，而南极冰冻圈消融幅度相对较小，仅在近年出现较大幅度消融。这种不对称的冰盖演化对包括全球温度和海平面变化在内的全球气候影响被严重低估。

这项研究为理解《科学》杂志提出的125个前沿科学问题之一的“大冰期发生原因”提供了新视角，尤其是阐明了地球系统过程如何定义和改变冰期—间冰期旋回的特征和动力学，为中国科学家在解决全球前沿科学问题中发挥主导作用提供了范例。

该文章将观测记录与数值模拟相结合，揭示了两半球冰盖不对称演化的历史及地球气候系统响应的过程，发现200万至125万年前南极冰盖和相关的海冰持续扩张，通过改变跨赤道气压梯度和大洋经向环流，触发北半球温度降低、水汽含量增加，为距今125万年发生北极冰盖增长提供有利条件，并最终触发地球气候的冰期旋回从4万年向10万年重大转型。这一成果强调了南北极冰盖不对称演化对全球气候特别是北半球气候的重大而深远影响。

安芷生表示：“这项成果让我们意识到在全球变暖的背景下，定量评估两半球冰盖的不对称融化与全球气候变化之间联系的紧迫性，从而提高我们预测未来气候变化以及地球系统对极地冰盖变化响应的能力。”

(责编：王震、申佳平)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经