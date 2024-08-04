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车辆涉水受损保险怎么理赔？新能源汽车应注意哪些

张道峰 杜雷鸣
2024年08月04日08:52 | 来源：央视新闻客户端
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当前我国正值“七下八上”防汛关键期，一些地方遭受强降雨冲击，不少车辆涉水受损，那么，车主应如何处理？保险怎么理赔？

车辆涉水受损 保险怎么理赔？

什么是涉水险？

涉水车辆保险的赔偿范畴主要有三大块：

车辆紧急救援服务所产生的费用；

车身关键部件因浸水而需进行的维修或更换费用；

发动机因进水受损所必需的修复开支。

近期，由于强降雨导致车辆发动机进水的情况较多，有车主表示自己买的保险里并没有涉水险这一项，是不是没办法理赔？

涉水险无需单独购买

据介绍，现行使用的2020版机动车商业保险示范条款，已经将发动机涉水险并入车损险的范围，也就是说，现在只要购买了车损险，无需额外购买涉水险。

熄火后切勿再次启动车辆

业内人士表示，车辆熄火后要首先确保自身的安全，并及时向保险公司报案。

中国太平洋产险北京分公司个客运营服务部总经理 马亦妍：车辆在行驶过程当中，由于进水所导致了熄火，我们建议车主一定要第一时间关闭车辆的开关，同时关闭自动启停相应功能，而且一定不要贸然二次启动，因为二次启动会对您的车辆造成更大损失。

业内人士表示，通常在车险合同免责条款中，会明确对车辆在涉水后因操作不当致使的发动机损坏免责，因此，水淹车辆二次启动后的损失，保险公司可能不予赔付。

水淹车辆的理赔标准是什么？

车辆被水淹后，如何来定损？理赔标准是什么？

据介绍，保险公司通常依据涉水高度来判断车辆受损情况，车辆涉水的高度越高，说明车辆受损越严重，保险公司会根据水淹高度和实际情况与车主协商处理。

水淹高度达仪表台以上可按全损处理

中国太平洋产险北京分公司个客运营服务部总经理 马亦妍：当水淹高度达到座椅以上的，保险公司往往会协同维修的企业，结合车辆泡水的时长，包括车况等相关的这些因素来确定车辆的损失程度，并且跟客户进行协商，通过修复或者全损的方式对车辆来进行处理。如果水淹高度达到了仪表台以上，往往我们会建议客户进行全损处理。

车辆被水冲走 如何理赔？

此外，发生强降雨时，一些地方还会出现车辆被水冲走的情况。如果车辆找不到了，又该如何定损理赔？

平安产险北京分公司消费者权益保护部经理 钟勇全：只要购买了车损险，在发生上述情况时，车主需要向当地派出所报案，开具车辆遗失证明，即可向保险公司按全损申请索赔。

新能源汽车被水淹

应该注意哪些？

此外，针对新能源汽车，在车辆涉水后又应该注意哪些？

业内人士介绍，新能源汽车被水淹后的理赔流程和标准跟燃油车一样，但由于新能源车的电气较多，车主需要格外注意安全。

中国太平洋产险北京分公司个客运营服务部总经理 马亦妍：车主一定不要贸然去接触车身，同时一定不要进行充电，另外一定第一时间联系所在的保险公司，由专业的救援人员对车辆进行施救。

新能源车三电系统属于车损险保障范围

业内人士表示，新能源汽车三电系统浸水后维修成本较高，但也属于车损险保障范围，车主应在保险事故发生时注意保留证据及时报案，方便申请理赔，但也需要注意部分免责条款的内容。

业内人士：外部电网故障导致的损失保险不赔

平安产险北京分公司消费者权益保护部经理 钟勇全：对于新能源汽车需要注意的是，在充电期间因外部电网故障导致新能源车的损失，意思是在极端天气的情况下，有可能出现断电、漏电等电网故障，导致充电时车辆的损失，是无法赔付的。

(总台央视记者 张道峰 杜雷鸣)

(责编：王震、申佳平)
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