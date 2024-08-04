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我国西北地区海拔最高风电场首批机组投运

陆成宽
2024年08月04日09:04 | 来源：科技日报
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8月3日，国家能源集团龙源电力新疆公司乌恰200兆瓦风电项目首批机组正式投运。该项目位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州，地处我国最西端的帕米尔高原，场区平均海拔3100米，是我国西北地区目前投运的海拔最高的风电场，其投运结束了新疆南疆地区无风力发电的历史。

项目总装机容量200兆瓦，共安装31台单机容量5兆瓦、7台单机容量6.5兆瓦风电机组，配套建设50兆瓦/200兆瓦时储能系统，此次投运机组20台，装机容量100兆瓦。项目全容量并网后，每年可输送清洁电能5.4亿千瓦时，满足当地30万户居民一年的用电需求，与同等发电量的火电相比，每年可节约标煤16.25万吨，减排二氧化碳44.5万吨、二氧化硫44.8吨、氮氧化物71.9吨，具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。

项目以“运营数字化、生产智能化、管理智慧化”为目标，将智能化充分应用到生产、运行、监控、管理等各个环节。每台风机布置不同功能的传感器，可实现现场全量数据采集，并实时传入龙源电力新能源生产数字化平台，实现“告警”向“预警”“被动检修”向“预知维护”的转变，构建集中监控、无人值守、智慧维护、安全管控的智慧电场。

近年来，国家能源集团龙源电力深度融入新疆高质量发展战略规划，集新疆发展所需和集团所能，加大新疆能源产业投资，积极服务地方经济绿色低碳发展。该项目作为新疆南疆地区投产的首个风电项目，不仅能高质量满足克州“三县一市两口岸”的用电需求，助力克州形成以水电、光伏、风电为主要能源的全清洁能源州，推动“风光”产业链集群发展，还实现了向新疆主电网的稳定电力输送，引领新疆风电事业迈出“由北向南”产业结构布局的第一步，为新疆建设全国能源资源战略保障基地贡献力量。

（国家能源集团供图）

(责编：王震、申佳平)
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