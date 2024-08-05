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有关部门负责人解读《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》——

稳步提高城镇化质量和水平（锐财经）

本报记者 王俊岭
2024年08月05日05:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　安徽省安庆市岳西县积极推进城镇化建设，增强县城综合承载能力，改善居民生活品质。图为岳西县城与温泉镇交界地带，交通便捷，生态优美，规划有序，构成一幅美丽的城乡画卷。
　　熊凤霞摄（人民视觉）

　　日前，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称《行动计划》），对未来5年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。

　　8月2日，在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会相关负责人表示，《行动计划》以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以体制机制改革为动力，稳步提高城镇化质量和水平，充分释放新型城镇化蕴藏的巨大内需潜力，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为中国式现代化提供强劲动力和坚实支撑。

　　部署实施四项重大行动

　　新型城镇化的深入推进，为推动经济高质量发展、满足人民日益增长的美好生活需要提供了有力支撑。国家发展改革委数据显示，中国常住人口城镇化率从2012年的53.1%提高至2023年的66.16%，近十年累计1.65亿农业转移人口在城镇落户，城镇基本公共服务覆盖范围显著扩大。

　　“但城镇化发展中还存在一些问题。比如，农业转移人口市民化质量仍待提高，一些中小城市和县城对产业和人口的承载能力不足，超大特大城市对周边的辐射带动作用发挥不够，部分城市安全韧性存在短板弱项。”国家发展改革委副主任郑备说，《行动计划》部署实施四项重大行动，分别为新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动、城市更新和安全韧性提升行动。

　　财政部经济建设司司长符金陵介绍，中央财政目前形成了三方面支持政策体系：一是支持农业转移人口市民化，均等享受教育、医疗、住房保障等基本公共服务；二是支持提高城镇承载人口能力，全面提升城市功能；三是支持通过新型工业化来带动新型城镇化发展，推动新型城镇化高质量发展。下一步，财政部将会同相关部门积极发挥财政职能作用，进一步加力提效，更好推动实现新型城镇化战略。

　　进一步放开放宽迁移政策

　　据统计，2021年至2023年，超过4000万农业转移人口落户城镇。在进一步深化户籍制度改革这个问题上，《行动计划》作出明确部署。

　　“对于城区常住人口300万以下的城市，就业或居住年限原则上为半年，同时不得附加购买房屋、投资纳税等额外限制条件。对于城区常住人口300万至500万的城市，目前有的就业或居住年限要求还比较高，要进一步降低年限门槛。对于城区常住人口500万以上超大特大城市，要进一步调整完善积分落户政策，有条件的城市要探索取消积分落户年度名额限制。总的看，就是要通过一系列政策组合拳，让农业转移人口进城落户更顺畅、更便捷。”公安部治安管理局局长仇保利说。

　　《行动计划》中，促进农业转移人口在城镇稳定就业备受关注。对此，人力资源社会保障部农民工工作司司长尚建华说，人社部将按照《行动计划》要求，着力拓宽就业渠道、优化就业服务、加强技能培训、维护劳动者权益，让农民工获得可感可知可及的高质量就业服务。

　　自然资源部国土空间规划局局长张兵说，要坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，落实城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户挂钩政策，推动新增城镇建设用地向经济发展优势地区适度倾斜。

　　促进消费和投资良性循环

　　“预计经过5年的努力，我国常住人口城镇化率将提升至接近70%。”郑备表示，新型城镇化有利于促进消费和投资实现良性循环，蕴藏着巨大的内需潜力。

　　从消费看，农业转移人口在城市实现稳定就业居住后，工资水平和收入增长预期将会提高，同时将能享受更好的公共服务，消费意愿和消费能力将会提升，消费结构和生活品质也将升级。据测算，中国城镇化率提高1个百分点，每年可以新增2000多亿元的消费需求。

　　从投资看，新型城镇化能够有效带动市政公用、公共服务等方面的投资以及居民住房等领域投资。初步测算，中国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿元规模的新增投资需求。

　　据住房城乡建设部新闻发言人王胜军介绍，党中央、国务院部署实施城镇老旧小区改造以来，全国累计新开工改造城镇老旧小区25万个，累计更新改造水、电、气、热等各类老旧管线管道超过30万公里……未来，还将针对性实施房屋建筑、基础设施、服务设施以及无障碍环境建设和适老化改造。

　　“新型城镇化将推动经济稳定增长、质量稳步提升、民生持续改善。”郑备说。

(责编：白宇、卫嘉)
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