上半年规上文化企业营收同比增长7.5%（新数据 新看点）
2024年08月05日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月4日电 （记者刘志强）国家统计局近日发布数据：今年上半年，全国规模以上文化及相关产业企业（以下简称“文化企业”）实现营业收入64961亿元，比上年同期增长7.5%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入27024亿元，比上年同期增长11.2%，快于全部规模以上文化企业3.7个百分点。
分产业类型看，文化制造业实现营业收入19221亿元，比上年同期增长5.4%；文化批发和零售业11031亿元，增长6.3%；文化服务业34709亿元，增长9.0%。
分行业类别看，新闻信息服务实现营业收入8768亿元，比上年同期增长9.8%；内容创作生产14628亿元，增长10.2%；创意设计服务10958亿元，增长6.7%。
上半年，规上文化企业实现利润总额5250亿元，比上年同期增长8.9%；营业收入利润率为8.08%，同比提高0.11个百分点。
《 人民日报 》（ 2024年08月05日 01 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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