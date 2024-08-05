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物流时长成倍缩短，综合成本大幅下降，服务链条更加完善

海外仓提升外贸企业出海效率（年中经济微观察）

本报记者 罗珊珊
2024年08月05日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为位于杜塞尔多夫市的谷仓海外仓自动化作业全景。
　　黎浩扬摄（人民视觉）
　　数据来源：海关总署等
　　制图：汪哲平

　　党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“深化外贸体制改革”“支持各类主体有序布局海外流通设施”。

　　今年以来，我国跨境电商贸易持续稳定增长。跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，减少中间环节、直达消费者，促进外贸结构优化、规模稳定。

——编  者  

　　

　　当地时间上午8点30分，位于德国杜塞尔多夫市的谷仓海外仓3仓门前，一列列集装箱卡车排列整齐，等待卸货入库，仓长石磊快步走进办公室，更换工服，评估当日任务量。

　　9点晨会，分配好各流程所需人员，一天的工作开始了。

　　9点40分，第一辆卡车整装待发。“这辆车上的货物将通过转运中心发往德国各地和周边国家。”石磊说，海外仓的定位与功能十分明确，是连接国内国际两个供应链的重要物流节点。

　　有了海外仓，外贸企业出海效率大大提升。

　　物流时长成倍缩短。从前，商家在国内备货，客户下单后再从中国发往终端目的地，即便是空运，到达德国也需要5至10天。如今，提前备货至海外仓，送往柏林的包裹可以做到出库后次日达或隔日达，与国内物流时效不相上下。

　　综合成本大幅下降。“外贸跨境仓发物流大致可以分为三节，头程是港到港运输，中间是海外存储，最后一程是海外配送上门。”石磊介绍，头程一般采用集装箱海运方式，可一次性承载大量货物，从而降低单位货物运费。海外仓储通过精细化运营和定制仓及专业仓服务等，提高作业效率和库存周转率，从而降低成本。由于商品距离终端消费者更近，配送环节尤其是多仓组合配送成本更低；且大型海外仓与当地终端配送服务商的议价能力较强，进一步降低综合运营成本。

　　服务链条更加完善。退货难是困扰外贸企业的一大难题，海外仓有效解决了这一问题。以退换货频次较高的服装出口为例，如果没有海外仓这一支点，退货涉及商品进境，流程又长又麻烦，不少商家选择放弃退货商品，造成资源浪费，现在只需要退货至海外仓，再调配即可。

　　当前，国际贸易市场竞争愈发激烈，如何帮助外贸企业培育竞争新优势？

　　谷仓将仓储区分为标准、智能、高货值、大件等类别，不同种类的仓储条件和管理方式都不同。以大件为例，为满足客户线上线下多场景的交付需求，谷仓自建自营卡车配送运力；智能仓里，大载重顶升机器人和箱式仓储机器人同场协作，作业效率翻倍。去年旺季，德国智能仓的出库能力已达到日均峰值2万件订单。

　　“我们的目标是成为‘端到端’履约供应链综合服务商。”谷仓海外仓总经理陈华辉介绍，近年来，谷仓海外仓在国内端拓展了提货揽收、干线运输、清关报关等业务，同时继续优化海外卡车服务，提升干线和末端派送能力，降本增效。

　　如今，谷仓在德国共有17万平方米海外仓，今年上半年出库超400万件包裹，同比增长40%左右。放眼全球，“我们在30多个国家设立超160万平方米的自营海外仓，服务企业级客户超2万家。”陈华辉说。

　　下午5点30分，当仓库各项工作完结，石磊回到办公室做盘点：“所有出库订单全部日清，这就是我们最轻松的时刻了。”

　　

　　本期统筹：蒋雪婕

　　《 人民日报 》（ 2024年08月05日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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