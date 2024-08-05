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海外仓连点成线、织线成网（延伸阅读）

本报记者 罗珊珊
2024年08月05日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年6月，商务部等部门出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，提出要“推动跨境电商海外仓高质量发展”。数据显示，目前我国已建成海外仓超2500个、面积超3000万平方米。作为跨境贸易海外物流的重要节点，海外仓正步入发展快车道，为企业出海打通“最后一公里”。

　　海外仓，顾名思义是设在海外市场的仓库。从单一仓储功能向“端到端”全链路综合服务转变，海外仓企业不断完善服务网络。随着跨境电商蓬勃发展，消费者对物流履约时效要求更高，在靠近终端消费市场建立仓储点，可以提前备货至海外仓，实现跨境商品在海外市场的快速配送周转，完善了跨境电商物流“最后一公里”布局。

　　近年来，随着海外仓企业不断创新优化服务，海外仓已不仅仅只是“存货点”，更是具有综合服务功能的外贸新型基础设施，是外贸供应链的重要一环。一些海外仓可以为出海企业提供展览、售后、维修等多重服务。例如，义乌商城集团在迪拜、墨西哥等地建立海外仓，采取“海外仓+展厅”的“前展后仓”运营模式。还有一些海外仓企业向国内端拓展头程揽收物流服务，构建了从外贸出口方到进口方的闭环服务体系。

　　如今，分散在全球各地的海外仓连点成线、织线成网，跨越山海开辟出海新路径。海关总署发布的最新数据显示，今年上半年，我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%，高于同期我国外贸整体增速4.4个百分点。从2018年的1.06万亿元，到2023年的2.38万亿元，5年间，我国跨境电商进出口增长了1.2倍。

　　为了提升物流周转效率，不少海外仓企业加快智能化、数字化转型。货物入库存储出库，涉及大量信息录入与货品搬运，一些仓库日均处理出库订单高达上万件，要想实现订单有序调配，管理难度不小。通过信息化智能平台可以实现货品信息的实时采集、传输和处理。结合大数据分析，系统能够预测货物的销售趋势和库存需求，提前进行库存调配和补货。这不仅保证了货物的及时供应，也避免了库存积压和滞销的风险。在分拣和配送环节，机器人和自动化分拣设备能够高效、稳定、准确地处理大量订单。

　　在采访中，一些企业表达了对海外仓高质量发展的新期待。其中，标准化建设是个高频词。“跨境电商+海外仓”的组合培育了外贸发展新动能，却仍是新鲜事物，还需要相关部门、行业协会、企业共同探索，健全行业标准规范，引导海外仓企业合法合规发展，更好助力中国企业走出去。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月05日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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