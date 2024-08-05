安徽合肥加快建设聚变能实验装置
2024年08月05日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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8月2日，安徽省合肥市紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目正在加紧施工。
据了解，该项目总用地面积约16万平方米，总建筑面积约15万平方米。BEST装置作为全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）的后续项目，将在第一代EAST装置的基础上，首次演示聚变能发电，并有望率先建成世界首个紧凑型聚变能实验装置。
骆先洋摄（影像中国）
《 人民日报 》（ 2024年08月05日 06 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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