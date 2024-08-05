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江苏因地制宜发展新质生产力（新时代画卷·锚定现代化 改革再深化）

2024年08月05日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　连云港市海州区5G智慧农场育秧室内，工人在查看水稻秧苗生长情况。
　　王健民摄（影像中国）

　　南瑞集团工程人员在白鹤滩—江苏±800千伏姑苏换流站内开展换流阀检修工作。
　　杨铭轩摄（人民视觉）

　　在南京钢铁智慧运营中心，钢铁炼成的细节在数字孪生技术应用下实现实时映射。
　　邵启明摄（人民视觉）

　　在国家第三代半导体技术创新中心（南京）平台，科研人员在检测产品。该平台已经实现碳化硅芯片自主量产并达到国际先进水平。
　　孙中元摄（人民视觉）

　　宿迁经济技术开发区天合光能生产车间内，工人们在“数智化”产线上赶制光伏组件产品。
　　黄 松摄（人民视觉）

　　南通高新区沃太能源专注于储能产品的研发和技术创新，车间内生产的储能产品将应用于储能电站上。
　　翟慧勇摄（人民视觉）

　　亿维特（南京）航空科技有限公司展厅内展示的电动垂直起降飞机、氢能无人机等产品，让市民近距离了解低空飞行器。
　　冯 芃摄（人民视觉）

　　紫金山实验室是重大科技创新平台，在未来网络等领域取得了一系列世界领先的成果。图为实验室内科研人员在开展技术攻关。
　　冯 芃摄（人民视觉）

　　新誉集团国家级电磁兼容（EMC）实验室可测试设备在复杂电磁环境中的性能，科研人员在进行电磁辐射监测作业。
　　常州市委宣传部供图

　　国家级经济技术开发区苏州工业园鸟瞰。
　　本报记者 张武军摄

　　《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”“发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力”“建立未来产业投入增长机制”“引导新兴产业健康有序发展”。

　　习近平总书记参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调“江苏发展新质生产力具备良好的条件和能力”，指示“使江苏成为发展新质生产力的重要阵地”。

　　遵循习近平总书记的殷殷嘱托，作为经济大省，江苏牢牢把握高质量发展这个首要任务，“统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育”。上半年，江苏省实现地区生产总值63326.3亿元，同比增长5.8%。

　　汽车产业转型提质、钢铁行业规范发展、纺织行业高质量发展……近年来，江苏深入实施一系列政策，推动传统产业高端化智能化绿色化发展，从规模总量、产业质态、技术水平、领军企业等方面精准发力，推动冶金、化工、纺织等江苏优势传统产业巩固既有优势、增创新的优势、保持领先优势。

　　在发展新兴产业上，江苏全力以赴。围绕集成电路、生物医药、数字化转型、卫星互联网等重点产业方向，江苏推动相关企业和科研院所承担关键核心技术攻关，加快建设具有完整性、先进性、安全性的现代产业体系。上半年，江苏省高新技术产业、工业战略性新兴产业产值占规上工业比重分别达50.6%、41.3%。

　　同时，江苏前瞻布局未来产业。聚焦未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等方向，结合国家重大战略导向和本地产业发展现实需求，江苏持续加大投入。一批专业化、市场化的未来产业概念验证中心、中试验证平台建立起来，拓展场景应用正在加速。

　　（本报记者  姚雪青）

 

　　数据来源：江苏省统计局 

　　《 人民日报 》（ 2024年08月05日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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