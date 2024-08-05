王 观

政务服务窗口是优化政务服务、提升治理效能的重要一环，也是检验营商环境的试金石

“有了这‘简事快办’窗口，办理简单的税务事项方便多了，也省时多了。”前不久，来到湖南省邵阳市大祥区办税服务厅办理税务简易注销业务的陈女士说。

“简事快办”窗口，顾名思义，纳税人缴费人如果遇到简易注销、实名认证、重置密码等简单的高频涉税事项，不用排队、不用取号，由导税人员直接引导至窗口，即办即走，实现办税缴费“提挡加速”。

政务服务窗口是优化政务服务、提升治理效能的重要一环，也是检验营商环境的试金石。办事难、办事慢、办事繁，一度是企业和群众反映强烈的问题，他们的许多急难愁盼往往又需要通过一个个窗口得以反映和解决。注重提升“小窗口”背后的“大服务”已成为社会共识。当前，有的窗口设置、部分事项办理仍存在痛点、堵点，需要进一步提升政务服务的标准化、规范化、便利化水平。今年，以“高效办成一件事”为改革牵引，多地多部门继续深入推动政务服务提质增效，通过减资料、简环节、优流程，将“多部门、多窗口、多次跑”，改进为“一部门、一窗口、零次跑”，极大提升了企业和群众办事满意度、获得感。

“小窗口”提升“大服务”，要让窗口设置更科学、灵活、有弹性。破解窗口忙闲不均问题十分重要。从实践看，一些地方探索推出了潮汐窗口制度，针对办事群众突然增多等特殊情况，启用潮汐窗口，通过办事窗口“+N”和工作人员“+N”的方式，为繁忙窗口分流，减少群众等待时间，实现了政务服务管理的动态化、高效化。潮汐有涨有落，窗口也可增可减。下一步，还需不断完善潮汐窗口制度。比如，探索将潮汐窗口与预约服务、延时服务等相结合，一方面根据办事预约数量确定潮汐窗口开设数量，超前谋划、提前安排、合理配置窗口数量；另一方面，根据业务复杂程度将待办理的业务尽早做好分类分流，使部分复杂业务能适时分配至潮汐窗口，为一般窗口缓解办件压力，并结合延时服务，确保当天业务当天办结，让办事群众少跑腿。

“小窗口”提升“大服务”，要让窗口办事更省心、贴心、有温度。政务服务窗口还承担着反映社情民意的功能。今年，不少地方政务部门持续优化“办不成事反映窗口”，由业务骨干“坐诊”，专治“疑难杂症”，让办事群众不白跑、不扑空、有地儿找、有人帮。“办不成的事”可能是关乎群众切身利益的急事、难事，将“办不成的事”反映到窗口并推动解决只是其一，还要由此举一反三，从回应一个诉求，到实现更好解决一类问题，让窗口的功能实现更大程度的发挥。群众的需要在哪儿，窗口就要服务到哪儿。相关部门需进一步挖掘窗口背后的价值，借助大数据等技术，建立更加科学规范完善的问题发现、分类处理、限期解决、回访评估机制，让政务服务窗口真正成为提高治理效能的好帮手。

服务“小窗口”，改革“突破口”。关联事项集成办、容缺事项承诺办、异地事项跨域办……透过一个个窗口、一件件事项，能明显感到政务服务改革不断创新、勇于探索的信心和决心。党的二十届三中全会提出，促进政务服务标准化、规范化、便利化。相信随着相关改革举措深入推进，将推动政务服务窗口实现办事更高效、流程更优化，有效降低各类制度性交易成本，最大程度利企便民，不断增强群众获得感、优化营商环境、激发市场活力。

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 18 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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