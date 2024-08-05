本报记者 吴秋余

浙江省安吉县余村的绿水青山间，一家名为“与余”的农场坐落在村主巷边，90后农场经营者俞佳慧正在农场内忙活，给游客送餐，再去田里看看农作物长势……

“大学毕业返乡后我一直想在村里的闲置土地上打造一个以亲子体验为主题的生态农场。”谈起自己的创业经历，俞佳慧告诉记者，余村生态环境远近闻名，自己一直有在这里创业的梦想，但生态农场前期投入成本大，设备场地等费用较高，自己起步资金十分有限。

在了解情况后，浙江农商联合银行辖内安吉农商银行客户经理主动上门，根据农场需求量身定制发放70万元信用贷款，给了俞佳慧创业的底气。

从田间地头的“土专家”到创新工场的“农创客”，再到互联网上的“新农人”，近年来，一批又一批返乡创业者选择扎根农村、投身农业，成为乡村全面振兴的生力军。他们有想法、懂技术、会经营，但创业之初往往手头资金不宽裕。浙江农商联合银行的金融服务，帮助他们将乡村创业情怀转化为实实在在的发展成果。

今年以来，浙江农商联合银行启动实施了“高质量普惠金融助力乡村全面振兴行动计划”，计划未来5年新增1万亿元贷款支持乡村全面振兴。截至6月末，浙江农商联合银行系统涉农贷款余额2.15万亿元，占全省1/4；农户贷款余额1.32万亿元，占全省1/2。

针对“农创客”“新农人”等农村创业群体，浙江农商联合银行实施贷款优惠利率，并引入政府性融资担保等风险分担机制，不断提升金融服务多样性、普惠性、可及性，并依托全系统省市县乡村五级全覆盖的服务网络体系，深度融入乡村社会治理，持续推进金融助力强村富民。

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 18 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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