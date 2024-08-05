葛孟超 张舒卉

中国人民银行发布消息称，于7月31日起陆续发行东北虎豹国家公园纪念币，这是中国人民银行今年第五次发行贵金属纪念币。据了解，国家公园系列纪念币前两套已于去年8月发行，分别为三江源国家公园纪念币和大熊猫国家公园纪念币。

“贵金属纪念币是具有特定主题、限量发行的人民币。”中国金币集团有限公司办公室主任严星说，特定主题是指发行的纪念币要有明确的表达主题，限量发行意味着每个项目纪念币的发行量都是一定的，同时纪念币属于人民币，说明纪念币是法定货币。

“2021年至2023年，中国人民银行发行了30多个贵金属纪念币项目200多个品种。我国发行的贵金属纪念币见证了中国发展重大事件，传播了中华优秀文化，丰富了人民群众收藏需求。”严星说，近年来发行的纪念币涉及熊猫贵金属系列、中国古代名画系列、国家公园系列、国家宝藏系列、吉祥文化系列等，主要材质和形状包括金币、银币、双金属币等材质，圆形、长方形、如意形、心形等形状。

铸造贵金属纪念币运用了多种工艺。“从隐形雕刻工艺、异形工艺、彩色移印工艺到逐渐升级的仿珐琅工艺、彩色喷绘工艺、光变鳞彩工艺，不断进步的工艺水平让贵金属纪念币有了更丰富的色彩和形状。”中国金币展馆业务负责人张洁说。

以此次发行的东北虎豹国家公园纪念币为例，金币背面采用镜面底面，主图案以浮雕和多层次喷砂工艺为主，精细刻画东北虎豹国家公园的雪松等自然景物。4月发行的中国极地科学考察金银纪念币则在银币上首次大面积应用了全彩荧光油墨技术，结合光变鳞彩、彩色喷绘工艺，可以更好展现极光的效果。

收藏爱好者十分关注贵金属纪念币。北京市丰台区的冯先生10多年前就开始购买贵金属纪念币，他表示：“贵金属纪念币的外观很漂亮，纯金的材质拿在手里沉甸甸的，题材有传统文化、国家重大历史事件等，很丰富。”

中国金币集团直属的金币云商平台发布的数据显示，消费者近几年喜爱的贵金属纪念币主要包括吉祥文化、熊猫币等系列，以及中国古代名画系列（千里江山图）金银纪念币、中国纸币千年金银纪念币等。以“千里江山图”500克银币为例，该纪念币的销售数量为485枚，而报名抽签的人数为4.6万人，中签率仅为1.1%。

购买贵金属纪念币有哪些注意事项？严星表示，题材独特的纪念币往往有着更好的纪念意义和收藏价值。此外，消费者还可以多关注纪念币制作是否采用了独特的工艺和形制，设计是否有特色等因素。纪念币的价格受到发行量、工艺、主题等多种因素的影响，也与市场收藏热情相关，消费者应根据自己的资金情况合理购买纪念币。

严星建议，无论是线上还是线下，消费者都应该通过正规渠道购买贵金属纪念币，包括中国金币特许零售商、商业银行以及金币云商平台，具体名单可以在中国金币网（www.chngc.net）进行查询。

（卢天好参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 18 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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