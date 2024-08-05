刘诗瑶

依托月球这个天然科学实验室，聚焦宇宙起源、生命科学等重大科学前沿领域开展研究，产出的原创性成果有望成为人类科技变革的动力源泉

前不久，嫦娥六号在人类历史上首次实现月球背面采样返回，成为我国建设航天强国、科技强国取得的又一标志性成果；用于载人登月等任务的长征十号系列火箭，近期成功完成了一子级火箭动力系统试车……一系列重要关键技术突破，为我国实现2030年前载人登月奠定了坚实基础。

包括载人登月在内的载人航天工程是当今世界高新技术发展水平的集中体现，是衡量一个国家综合国力的重要标志。上世纪60年代末，人类曾将航天员送上月球。和平探索与利用外层空间是全人类的共同梦想，围绕载人登月任务，我国科技人员正紧抓机遇，埋头攻关、矢志创新，勇攀航天技术高峰，为人类和平探索太空贡献中国智慧。

载人登月任务具有极其重要的科学意义。依托我国探月工程取得的珍稀月壤，科研人员已在月球形成、太空风化作用与机制等领域取得重要科研进展。未来，在月球建立科研基地、科学考察站，开展有人参与的科研活动，能够更加充分地开展科学研究，观测宇宙射线、太阳活动等，进一步推动空间科学发展。依托月球这个天然科学实验室，聚焦宇宙起源、生命科学等重大科学前沿领域开展研究，产出的原创性成果有望成为人类科技变革的动力源泉。

载人月球探测任务也是具有高度挑战性、创新性和引领性的重大科技工程。在载人登月技术突破和实践过程中，所应用的大量高精尖新技术和新材料，将带动相关领域技术创新和产业升级。如同载人航天工程的4000余项成果已广泛应用于各行各业，载人登月的相关科技成果也会反哺千行百业、造福社会。此外，月球引力相对较小，利于航天器节省发射燃料，更适合成为从事深空探测活动的中转站；月球蕴藏着丰富的氦—3等资源，如果能充分开发，也将有望为地球提供源源不断的清洁能源。

我国将载人月球探测任务的新一代载人飞船命名为“梦舟”，月面着陆器命名为“揽月”，这些具有鲜明中国特色的名字，寄托了中国人对载人登月的美好期待，彰显了中华民族探索宇宙的豪迈与自信。“天宫”翱翔，“嫦娥”起舞，“北斗”闪耀……党的十八大以来，我国航天事业创新发展不断加速，新时代中国航天人勇攀高峰、开拓进取，用自主创新铸就了自立自强的底气，取得了一项接一项举世瞩目的科技成就。提出实现2030年前载人登月，这种自信正是源于我国航天事业的深厚积累。

载人登月任务复杂度高、难度大，时间紧迫，目前还有很多工程技术难点亟待攻克。坚持走高水平科技自立自强之路，充分发挥新型举国体制优势，奋力拼搏、团结一心，我们有信心在月球上留下中国航天员的足迹。载人登月，值得期待。

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 19 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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