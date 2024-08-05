本报记者 刘诗瑶

“就这么个小屏幕，轻轻一点，什么时候该浇水施肥，一次用量多少，显示得清清楚楚。”四川省泸州市叙永县柑橘种植基地负责人介绍，中国电子科技集团（以下简称“中国电科”）通过定点帮扶项目打造的智能水肥一体化灌溉系统，不仅可实时监测灌溉施肥情况，获取作物生长环境、发育状况、病虫害、水肥状况等信息，还能实现灌溉、施肥定量调控，真正满足果蔬作物在关键生育期“吃饱喝足”的需要。

近年来，中国电科抢抓产业数字化、数字产业化机遇，将先进技术率先应用于定点帮扶地区农业生产，充分发挥带动效应，全力打造覆盖田间地头、种植大棚、农产品市场全链条的数字化整体解决方案，助力“汗水农业”加速转型为“智慧农业”，以数字技术夯实大国粮仓根基。

智慧监测，种地有了“智慧脑”——

在河南省长葛市南席镇的田间地头，多了不少“黑科技”：物联网传感设备、环境指标传感器和智能摄像机，24小时监测植株生长及环境变化情况……

“我们研发了‘空天地一体化’监测网，让农户管田‘不下田’，只需通过手机远程实时查看农作物生长情况，实现农业生产环境的智能感知、智能预警、智能决策、智能分析和专家在线指导。”中国电科技术专家介绍，团队研发的生产环境感知系统，可将采集到的图像数据、环境数据、作物生理数据等汇集到智慧农业大数据平台，保障植株始终处于适宜的生长环境，极大提高作物种植管理水平。

除了“智能助手”，还有“捕虫神器”。在黄河三角洲农业高新技术产业示范区，我国首个应用于农业领域的高分辨多频段全极化探虫雷达，日夜守护着粮食安全。

据研发人员邓智勇介绍，由中国电科参与研制的高分辨多频段全极化探虫雷达，首次实现了空中生物目标跟踪探测功能，可实时监测害虫的迁飞路径。

此外，中国电科研制的土壤墒情监测仪、无线环境监测仪等农业传感器，可快速采集土壤温度、湿度、pH值、电导率、氮磷钾元素等数据，以及风速、风向、二氧化碳、紫外线强度等20余种环境数据，帮助农户快速、全面了解作物生长环境及气象信息，制定科学的种植养殖方案。

智慧运销，助力增收“加速跑”——

自动拆盒、动态称重、智能检测、定量装盒、贴标、复检、装箱……走进山东省青岛沃林蓝莓果业公司的果蔬包装车间，空气中弥漫着蓝莓的香甜气息，中国电科研制的“依爱”定量包装设备正全天候运转。

“蓝莓等易损果蔬在传统包装过程中，存在人工装盒重量不均、果损率高且效率低等难题。”技术人员介绍，他们研发了琴键式智能分选平台，对采摘后的蓝莓，按重量、品质进行智能分选分级并自动包装，保证蓝莓的品质及状态。

在安徽省宿州市砀山县酥梨“第一园”种植基地，今年的优质酥梨统购统销正在火热开展。“我们建设的砀山梨产业互联网平台，为统购统销活动提供‘极掌柜管理’、线上销售等服务。”中国电科技术人员表示，在统购方面，提供供应商入库、采购管理、库存管理、财务管理、销售管理等功能，保障酥梨从入库到销售全过程管控。在统销方面，提供面向采购商和消费者的销售平台，使他们便捷购买优质酥梨。

收购结束后，砀山梨产业互联网平台还将对售前二次分拣数据进行统计。专家表示，运用这些数据，将进一步优化酥梨生长模型，提升现代化果园优果率。

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 19 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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