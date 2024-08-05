都 芃

原标题：共享单车车座穿上“防烫衣”

炎炎夏日，经过长时间日晒的共享单车，车座表面往往温度较高，骑行者稍不留神就可能被它烫到。

不久前，杭州、北京等地的多个共享单车品牌纷纷给旗下单车车座套上了银白色的隔热“清凉坐垫”，上面还用卡通字体写着“这个座不烫”。测试结果显示，“清凉坐垫”可以将车座表面温度降低约20摄氏度，大大改善了夏日骑行体验。

北京市民张先生是“清凉坐垫”的受益者之一。“之前夏天骑车真是备受‘烤’验，车座热得让人难以忍受。现在有了‘清凉坐垫’，感觉骑车舒服多了。”他说。

那么，“清凉坐垫”是怎么降温的？

银白色大幅降低“吸光”能力

暴晒下的共享单车车座温度最高可达多少？答案或许超出人们的想象。

今年6月下旬，西安市网友借助红外测温仪对地铁站附近被暴晒的共享单车车座进行测温。测量当日最高气温35摄氏度，车座表面温度最高达到76.8摄氏度。

通常来说，如果人体皮肤长时间接触41摄氏度至45摄氏度的低热物体，就可能造成深二度及以上的烫伤，这也被称为低温烫伤。41摄氏度至45摄氏度的低热物体不仅会伤害皮肤表层，还可能损伤皮下组织。

共享单车车座能在烈日下达到如此高的温度，原因之一是它的颜色太吸热了。当太阳光照射物体表面，一部分光被物体表面反射或折射，其余的光被物体吸收，光能被转化为热能，使物体升温。由于颜色搭配以及耐脏等因素，共享单车企业一般选用黑色车座。在相同光照条件下，黑色物体对光的吸收利用率最高。

研究人员曾对太阳辐射下不同颜色面料的升温情况进行过探究。他们对黑色、白色、红色、黄色、蓝色、紫色6种纯棉面料分别进行了10次暴晒，每次暴晒时间均为30分钟。暴晒后，所有面料的表面温度均有所升高，但不同颜色面料的温度增加值却大相径庭。其中，黑色面料的表面温度增加值最大，为12.7摄氏度；其次是蓝色、红色、紫色、黄色面料，分别为9.49摄氏度、7.87摄氏度、6.84摄氏度、5.44摄氏度；白色面料的表面温度增加值最小，为3.72摄氏度。

基于相关研究结果，曾有一些共享单车企业把部分车座换为灰色，降温效果立竿见影。测温结果显示，摆放在同一位置、同一时间的两辆车座颜色不同的共享单车，黑色车座表面最高温度可以达到71摄氏度，而灰色车座表面最高温度为55摄氏度，二者相差16摄氏度。而最近加装的“清凉坐垫”为银白色，其对光的吸收率更低。

除此之外，某品牌共享单车负责人赵安安说，“清凉坐垫”表面有立体纹路，可增强车座对光的反射，进一步降低其“吸光”能力。

高分子聚合材料有良好隔热性

除了在颜色上下功夫，“清凉坐垫”采用的高分子聚合材料也拥有良好的隔热性。

“清凉坐垫”生产厂家技术负责人李伟一介绍，高分子聚合材料由体积较大的分子组成，分子间主要靠分子力结合。这样的结构使高分子聚合材料具有一系列低分子化合物不具备的特殊性能，良好的隔热性就是其中之一。

美国马萨诸塞大学阿默斯特分校学者刘裕芮等人曾对高分子聚合材料进行过研究。结果显示，大多数高分子聚合材料是良好的热绝缘体，其热导系数极低，能够有效阻止热量传递。

除此之外，高分子聚合材料具备一定防水性，可以防止雨水渗入车座。某品牌共享单车北京区域运营主管杨洋介绍，工作人员在“清凉坐垫”表面的缝线处增加了防水胶条，进一步提升其防水性。

(责编：杨曦、陈键)

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