人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

共享单车车座穿上“防烫衣”

都 芃
2024年08月05日08:18 | 来源：科技日报
小字号

原标题：共享单车车座穿上“防烫衣”

炎炎夏日，经过长时间日晒的共享单车，车座表面往往温度较高，骑行者稍不留神就可能被它烫到。

不久前，杭州、北京等地的多个共享单车品牌纷纷给旗下单车车座套上了银白色的隔热“清凉坐垫”，上面还用卡通字体写着“这个座不烫”。测试结果显示，“清凉坐垫”可以将车座表面温度降低约20摄氏度，大大改善了夏日骑行体验。

北京市民张先生是“清凉坐垫”的受益者之一。“之前夏天骑车真是备受‘烤’验，车座热得让人难以忍受。现在有了‘清凉坐垫’，感觉骑车舒服多了。”他说。

那么，“清凉坐垫”是怎么降温的？

银白色大幅降低“吸光”能力

暴晒下的共享单车车座温度最高可达多少？答案或许超出人们的想象。

今年6月下旬，西安市网友借助红外测温仪对地铁站附近被暴晒的共享单车车座进行测温。测量当日最高气温35摄氏度，车座表面温度最高达到76.8摄氏度。

通常来说，如果人体皮肤长时间接触41摄氏度至45摄氏度的低热物体，就可能造成深二度及以上的烫伤，这也被称为低温烫伤。41摄氏度至45摄氏度的低热物体不仅会伤害皮肤表层，还可能损伤皮下组织。

共享单车车座能在烈日下达到如此高的温度，原因之一是它的颜色太吸热了。当太阳光照射物体表面，一部分光被物体表面反射或折射，其余的光被物体吸收，光能被转化为热能，使物体升温。由于颜色搭配以及耐脏等因素，共享单车企业一般选用黑色车座。在相同光照条件下，黑色物体对光的吸收利用率最高。

研究人员曾对太阳辐射下不同颜色面料的升温情况进行过探究。他们对黑色、白色、红色、黄色、蓝色、紫色6种纯棉面料分别进行了10次暴晒，每次暴晒时间均为30分钟。暴晒后，所有面料的表面温度均有所升高，但不同颜色面料的温度增加值却大相径庭。其中，黑色面料的表面温度增加值最大，为12.7摄氏度；其次是蓝色、红色、紫色、黄色面料，分别为9.49摄氏度、7.87摄氏度、6.84摄氏度、5.44摄氏度；白色面料的表面温度增加值最小，为3.72摄氏度。

基于相关研究结果，曾有一些共享单车企业把部分车座换为灰色，降温效果立竿见影。测温结果显示，摆放在同一位置、同一时间的两辆车座颜色不同的共享单车，黑色车座表面最高温度可以达到71摄氏度，而灰色车座表面最高温度为55摄氏度，二者相差16摄氏度。而最近加装的“清凉坐垫”为银白色，其对光的吸收率更低。

除此之外，某品牌共享单车负责人赵安安说，“清凉坐垫”表面有立体纹路，可增强车座对光的反射，进一步降低其“吸光”能力。

高分子聚合材料有良好隔热性

除了在颜色上下功夫，“清凉坐垫”采用的高分子聚合材料也拥有良好的隔热性。

“清凉坐垫”生产厂家技术负责人李伟一介绍，高分子聚合材料由体积较大的分子组成，分子间主要靠分子力结合。这样的结构使高分子聚合材料具有一系列低分子化合物不具备的特殊性能，良好的隔热性就是其中之一。

美国马萨诸塞大学阿默斯特分校学者刘裕芮等人曾对高分子聚合材料进行过研究。结果显示，大多数高分子聚合材料是良好的热绝缘体，其热导系数极低，能够有效阻止热量传递。

除此之外，高分子聚合材料具备一定防水性，可以防止雨水渗入车座。某品牌共享单车北京区域运营主管杨洋介绍，工作人员在“清凉坐垫”表面的缝线处增加了防水胶条，进一步提升其防水性。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上交所制定新一轮指数业务三年行动方案
　　人民网北京8月4日电 （记者黄盛）进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数，打造“上市公司—指数—指数产品—投资者”相互促进良性循环的指数化投资市场，完善适合包括中长期机构在内各类投资者参与的指数化投资生态…… 日前，上交所制定完成《指数业务三年行动方案（2024—2026年）》（以下简称《行动方案》），进一步提升本土指数影响力竞争力，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受，引导增量资金通过指数产品持续流入市场。 具体来看，《行动方案》主要包括三方面内容。…
提升经济发展“含金量” “一行两局一会”下半年这样做
　　“加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费”“进一步深化金融供给侧结构性改革，扎实做好‘五篇大文章’”“推进外汇领域深层次改革和高水平开放”“更大力度服务实体经济回升向好，推动股票发行注册制走深走实”……日前，人民银行、金融监管总局、国家外汇管理局、证监会分别召开会议，部署下半年工作。 人民银行：金融支持实体更多转向惠民生促消费 8月2日，人民银行召开2024年下半年工作会议。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部