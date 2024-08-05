都芃

原标题：新技术解锁观赛新体验

在2024年巴黎奥运会的赛场上，运动员们挥洒汗水、忘情拼搏，紧张刺激的比赛扣人心弦，观众席上欢呼声与掌声此起彼伏。

但能够去现场的只是少数人，大部分人通过电视、网络等观看比赛。8K超高清转播、智能赛事解说、扩展现实技术……近年来，一系列科技创新让屏幕前的观众拥有了身临其境的观赛体验。

超高清转播呈现逼真画面

在2024年巴黎奥运会赛场上，中国运动员身着的红色比赛服亮眼夺目。赛场外同样有一抹“中国红”闪耀巴黎，它就是中央广播电视总台的“中国红”8K演播车。这一演播车将执行2024年巴黎奥运会田径比赛和闭幕式的8K超高清电视公共信号制作任务，并传输8K超高清设备捕捉、编辑的赛事画面。

作为2024年巴黎奥运会国际公用信号制作机构之一，中央广播电视总台将云化全媒体制作、AI智能图像增强、时间切片等技术和相关设备应用于奥运会的赛事转播。

中央广播电视总台2024年巴黎奥运会公用信号制作技术负责人陈辰介绍，“中国红”8K演播车拥有目前中国乃至世界范围内最灵活的外场转播系统之一，该车总长17.5米，侧拉展开后宽达6米，拥有5个制作区域，可同时容纳34个工位，能制作4K、8K超高清视频和三维声音频。“中国红”8K演播车由中央广播电视总台牵头自主研发设计，集成IP调度系统、8K信号摄像机、8K便携式广播级摄像机、监视器等超高清拍摄制作设备。

“8K是当前视频显示技术的最高标准，其清晰度是4K的4倍，1080P的16倍，能为观众带来更真实、震撼的视觉效果，是显示技术的发展方向。与常见的高清视频相比，8K视频像素更高、画面更清晰，观众通过8K视频甚至能看到运动员的胡须和皮肤纹理。”8K信号摄像机生产厂家相关负责人张毅说。

为丰富观众观看视角，2024年巴黎奥运会羽毛球比赛中采用了中央广播电视总台自主研发的特种设备——羽毛球网带隐藏摄像机。它体积小巧，能够低角度正面拍摄到运动员的每个细微表情。屏幕前的观众仿佛可以感受到羽毛球扑面而来的冲击力。

除此之外，中央广播电视总台还使用了时间切片技术。这一技术可以把体操运动员某一动作从开始到结束的过程展现在一帧画面上，让观众看清一套动作中的每个细节。

2024年巴黎奥运会举办期间，8K赛事节目通过中央广播电视总台8K超高清频道播出。

智能解说提升赛事“言”值

精彩的赛事解说可以大幅提升观赛体验。奥运会比赛项目种类丰富，解说员通常要进行大量准备工作，例如了解参赛运动员的历史战绩、此前几届赛事的最佳成绩等。不过，解说员难以面面俱到。智能赛事解说技术则可以提供帮助。

2024年巴黎奥运会采用了我国某AI平台最新开发的技术框架。它能够快速搜索相应比赛的数据库，并通过逻辑运算推理，回答解说员提出的具体问题，提升赛事解说的专业性和趣味性。

除了帮助解说员，智能赛事解说相关技术还可以服务屏幕前的观众。

在不久前举行的2024年欧洲足球锦标赛上，我国某转播平台自主研发了百亿级参数的文体行业大模型。这一大模型能够实时分析赛事数据，在比赛进行时自动生成赛事解说内容。它还可以针对不同观众的喜好，提供特色解说服务。比如，这一大模型能够模拟部分明星的声音，让明星“担任”赛事解说员。除此之外，该转播平台还基于方言字幕技术，推出普通话、闽南语、粤语实时智能字幕，让每位观众都能够以最亲切的语言“看懂”解说，享受比赛。

当观看足球、排球等比赛时，许多球迷都想时刻关注自己感兴趣的球员。为满足这一需求，上述转播平台利用AI图像识别及画面智能追踪技术开发了“AI球星点亮”功能。利用这一功能，屏幕前的观众只要在画面上点选任意一名球员，便能够实时查看该球员的比赛数据，看清该球员的站位及跑动路线。

除此之外，我国某企业利用AI图像处理技术，推出“AI中国时刻”功能，让观众可以快速回看中国队比赛，定位中国队的出场、取胜等关键时刻。用户只需轻轻拖动进度条，就可以准确回看中国队比赛的精彩瞬间。

裸眼3D设备让比赛跃然眼前

不久前，国内某赛事直播平台率先推出“扩展现实观赛”功能——戴上扩展现实设备，手指在空中轻触赛事界面，即可一秒“进入”2024年欧洲足球锦标赛现场。

该赛事直播平台采用多屏同播及码率自适应技术，在保证主屏幕高清画质的同时，还可支持4个副屏同时播放，用户最多可以同时欣赏5场比赛。结合2024年欧洲足球锦标赛赛事实时数据，该赛事直播平台还推出了赛事数据沙盘。用户可通过数据沙盘获取球员个人信息及实时赛事数据。

该赛事直播平台扩展现实技术相关负责人朱佳伟介绍，“扩展现实观赛”功能融合了近眼显示、渲染计算、内容感知交互等技术，代表未来沉浸式媒介的发展方向。

如果手边没有扩展现实设备，观众也可以用裸眼3D平板电脑来沉浸式观赛。某转播平台利用深度学习和图像处理技术开发出裸眼3D平板电脑。相关工作人员对2D比赛画面进行智能分析，提取出其中的景深、纹理、光照等信息，生成对应的3D模型，并根据用户需求动态渲染出3D画面。这样，用户就可以在裸眼3D平板电脑上观看原本2D比赛视频，让体育比赛跃然眼前。

此外，该裸眼3D平板电脑采用前后双摄像头以及AI引擎超级仿生眼技术，可以实时捕捉用户的面部特征、眼睛位置、视线方向，并根据用户的视角动态调整3D画面。

(责编：杨曦、陈键)

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