寇佳丽

原标题：向新求新挖掘潜力 培育服务消费新增长点

中国政府网8月3日消息，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），提出“着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑”。

具体看，围绕“挖掘基础型消费潜力”“激发改善型消费活力”“培育壮大新型消费”“增强服务消费动能”“优化服务消费环境”“强化政策保障”六方面，《意见》共提出20项重点任务。

中国消费经济学会副理事长洪涛对《证券日报》记者表示，服务消费正处于较快增长阶段，目前已成为我国经济增长的重要动力之一。培育服务消费新增长点，不仅有利于提振消费、扩大内需，还能带动相关产业加速发展，为经济结构优化升级积蓄力量。

培育服务消费新增长点

促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措。《意见》兼顾餐饮住宿、养老托育等基础型消费和数字消费、绿色消费等新型消费，明确了“提升餐饮服务品质，培育名菜、名小吃、名厨、名店”“加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展”等诸多服务消费发展的具体方向。

“培育服务消费新增长点，就是不仅要向新、求新，还要向传统求新，在服务消费的各个细分领域中挖掘潜力，为消费者提供高品质、个性化的服务体验，从而推动国内服务消费向更高层次发展。”星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示。

激发改善型消费活力，《意见》提出，推进商旅文体健融合发展，提升项目体验性、互动性，推出多种类型特色旅游产品，鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展，支持“音乐+旅游”“演出+旅游”“赛事+旅游”等融合业态发展。

付一夫认为，从消费观念、消费方式、消费热点来看，国内消费需求整体上正经历转变，人们越来越重视体验与对精神层面的追求，愿意为兴趣爱好买单，这一点可从文旅消费的强劲发展势头中得到佐证。上述转变，为改善型消费带来了更多可能，今后它将会有更加亮眼的表现。

加强财税金融支持

目前，国内服务消费已成为居民消费的主要增量来源，增速快于商品消费。据国家统计局数据显示，今年上半年，服务消费零售额同比增长7.5%，增速比同期商品消费零售额增速快4.3个百分点。

河南省商业经济学会副秘书长、郑州工程技术学院副教授胡钰在接受《证券日报》记者采访时表示，我国服务消费总体增长潜力巨大。与发达经济体比较，国内服务消费人均支出水平可提升空间很大，而在技术进步、政策推动等因素的作用下，服务消费的转型升级会持续较长时间，消费需求会逐步释放。

为强化政策保障，《意见》提出，加强财税金融支持。鼓励有条件的地区利用现有资金渠道并积极引导社会投资，支持生活服务数字化赋能、产业集群和集聚区培育、公共服务平台建设和标准化建设等。鼓励政府性融资担保机构为符合条件的服务业小微企业和个体工商户提供融资增信支持。引导金融机构优化信贷产品、提供差异化服务，按照风险可控、商业可持续原则，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。推动商业健康保险与健康管理深度融合，丰富商业长期护理保险供给。落实3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人等个人所得税专项附加扣除政策。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示，上述保障性举措覆盖面广、可操作性强，在后续落实阶段，建议财税、金融、市场监管、行业协会等多部门、多机构协作配合，形成合力，共同推动服务消费高质量发展。此外，还要加大政策宣传力度，提高政策知晓率和影响力，最大程度吸引各方积极参与其中。

(责编：杨曦、陈键)

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