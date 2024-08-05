郭冀川

原标题：工信部加快建设5G、算力等新型信息基础设施

据工信微报8月3日消息，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙近日到浙江省通信管理局调研。金壮龙提出，信息通信行业要切实把思想和行动统一到党的二十届三中全会精神上来，深刻领会和把握推进新型工业化、促进实体经济和数字经济深度融合等重大决策部署，统筹发展和安全，一体推进“建、用、研”，加快建设5G、算力等新型信息基础设施，大力发展工业互联网，夯实网络和数据安全基础，更好赋能制造业数字化转型，催生新模式新应用，培育发展新质生产力，为推动经济社会高质量发展作出更大贡献。

近年来，我国不断推进信息通信基础设施建设，根据工业和信息化部公布的2024年上半年通信业经济运行情况数据，5G网络建设持续推进。截至6月末，我国移动电话基站总数达到1188万个，比上年末净增26.5万个。其中，5G基站总数达到391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%，占比较一季度提高2.4个百分点。

信息消费联盟理事长项立刚在接受《证券日报》记者采访时表示，我国5G基础设施建设持续加速，并呈现出深度与广度覆盖相结合的特点。同时，5G应用也在个人用户和行业应用中广泛落地，并不断拓展新的应用领域和场景。未来随着技术的不断进步和应用场景的不断丰富，5G将为经济社会发展注入更加强劲的动力。

深度科技研究院院长张孝荣对记者分析称，随着新型工业化进程的推进，工业领域对5G应用和算力的需求日益增长，特别是在AI大模型、元宇宙、云计算等技术的结合下，工业应用需要更高集成度、更高效率、更高算力精度的计算芯片支撑，算力基础设施的建设将有效满足这些复杂计算需求，助力工业领域的技术创新和应用发展。

5G和算力基础设施的建设为制造业提供了强大的技术支持，推动制造业向智能化、网络化方向发展。通过“5G+工业互联网”等应用，实现了生产流程的优化、生产效率的提升和产品质量的改进，为制造业的高质量发展注入了新动力。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对记者表示，5G网络覆盖向广、向深拓展将对5G产业链公司产生积极的影响，这将推动市场需求增长、技术创新与升级以及竞争格局的变化。算力基础设施是工业企业数字化转型的重要支撑，依托算力基础设施，企业可以构建更为完善的数据安全综合防护系统，提升产业链供应链韧性和安全水平，算力基础设施的广泛应用将推动工业企业在研发设计、生产制造、仓储物流、营销服务等方面的数字化转型，进而提升企业竞争力和生产效率。

袁帅进一步表示：“5G和算力基础设施的加快建设，使得数据传输速度更快、处理能力更强，为社会各领域的信息化、智能化提供了有力支撑。这有助于提升社会运行效率，推动经济社会高质量发展。”

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经