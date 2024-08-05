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人民币对美元汇率强势反弹 有望在合理均衡水平上保持基本稳定

韩昱
2024年08月05日08:31 | 来源：证券日报
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原标题：人民币对美元汇率强势反弹 有望在合理均衡水平上保持基本稳定

　　最近一段时间以来，人民币对美元汇率呈现出较为明显的上涨势头。近2周（7月22日至8月2日）在岸、离岸人民币对美元汇率分别上涨0.72%、1.65%。

　　8月2日，在岸、离岸人民币对美元汇率强势反弹。Wind数据显示，在岸人民币对美元汇率当日收盘价报7.2150，日涨幅达到0.41%，盘中最高报7.1524；离岸人民币对美元汇率当日收盘价报7.1658，日涨幅达到1.18%，盘中最高报7.1433。

　　近期人民币汇率缘何走强？中国银行研究院研究员范若滢对《证券日报》记者表示，原因之一是美元指数走弱，由于美国经济下行压力有所加大，以及通胀回落态势较确定，美联储最新表态由“鹰”转“鸽”，市场对美联储降息预期有所增强。

　　数据显示，7月份以来截至8月2日，美元指数下跌幅度达2.47%。8月2日，美元指数大幅下跌1.06%。

　　巨丰投顾高级投资顾问于晓明在接受《证券日报》记者采访时表示，美元指数走弱、中美利差收敛等因素共同提振了市场对人民币的信心，推动了人民币汇率的上升。

　　范若滢还认为，人民币与日元的联动影响也是因素之一。今年以来，人民币与日元走势的逻辑在一定程度上类似，二者都与美元间存在较大利差。近期日元明显走强，一定程度上对人民币升值起到带动作用。

　　7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

　　受访专家普遍认为，综合多种因素看，下半年人民币汇率有望在合理均衡水平上保持基本稳定。

　　范若滢表示，一方面，海外发达经济体降息周期已开启，未来随着美联储降息落地，发达经济体高利率的外溢影响将逐步减弱；另一方面，我国经济整体稳定运行，能够给人民币汇率较好的基本面支撑。

　　于晓明表示，人民币汇率将继续保持稳定并有升值趋势。随着国内经济的持续复苏和美联储可能的降息，人民币汇率面临的外部压力将减小。

　　在民生银行首席经济学家温彬看来，今年以来境外投资者配置人民币资产的意愿总体向好，境外投资者债券持有量持续回升。随着美联储降息落地，中美利差将趋向收敛，人民币资产的吸引力或进一步提升。总体来看，虽然人民币汇率压力仍在，但在7月份降息等政策落地和财政加快发力下，国内需求有望得到一定提振，外需延续回暖具有较大确定性，叠加较为丰富的汇率管理工具，人民币汇率有望在合理均衡水平上维持基本稳定，人民币对美元汇率大部分时间将在7.1至7.3区间内双向波动。

(责编：杨曦、陈键)
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