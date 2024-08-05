王轶辰

原标题：用电量增长折射经济向新向绿发展

国网银川供电公司变电运维中心巡检机器人在甘露330千伏 变电站巡检。新华社记者 王 鹏摄

用电量是经济运行的“晴雨表”。中国电力企业联合会近日发布数据显示，上半年，我国电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点。今年以来的电力消费增长情况，反映出国民经济延续回升向好的积极态势，生产稳定增长，运行总体平稳。

用电量平稳较快增长

分产业来看，第一产业用电量较快增长，畜牧业用电增速领先。上半年，第一产业用电量623亿千瓦时，占全社会用电量比重为1.3%，同比增长8.8%，其中二季度同比增长8.0%。上半年，畜牧业、渔业、农业用电量同比分别增长10.1%、9.5%、7.9%。

中国电力企业联合会统计与数据中心副主任蒋德斌分析，“这得益于近年来电力企业大力实施农网巩固提升工程，农林牧渔业领域电气化水平持续提升。”

第二产业用电量同样保持较快增长，高技术及装备制造业用电增速领先。上半年，第二产业用电量3.07万亿千瓦时，同比增长6.9%，占全社会用电量比重为65.9%，对全社会用电量增长贡献率为56.9%。

分大类看，高技术及装备制造业上半年用电量同比增长13.1%，增速高于同期制造业平均增长水平6.2个百分点，制造业延续转型升级趋势。高技术及装备制造业中的9个子行业用电量增速均超5%，电气机械和器材制造业用电量同比增长25.7%，其中光伏设备及元器件制造业用电量同比大幅增长54.9%。

“制造业用电量情况反映出我国制造业生产保持较好增长态势，产业结构正在向高技术、高附加值方向升级，工业转型升级趋势明显。”蒋德斌表示。

第三产业用电量延续快速增长势头，互联网数据服务、充换电服务业用电量高速增长。上半年，第三产业用电量8525亿千瓦时，同比增长11.7%，占全社会用电量比重为18.3%，对全社会用电量增长的贡献率为25.6%。在移动互联网、大数据、云计算等快速发展带动下，互联网数据服务上半年用电量同比增长33.0%。电动汽车高速发展，充换电服务业上半年用电量同比增长63.7%。

在蒋德斌看来，服务业持续复苏，商务活动增加，数字化经济蓬勃发展，推动了第三产业用电量快速增长。

电动汽车充电量高增

电动汽车充电电量高增，成为上半年电力消费一大亮点。

截至6月底，我国新能源汽车保有量约为2472万辆，占汽车总量的7.18%，已建成充电桩约1024.4万台。上半年，全国电动汽车总充电量约为242.9亿千瓦时，同比增长54.6%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、河北、四川、浙江等省份，以公交车和乘用车为主。

总体来看，新能源汽车充电呈现两大特点：一是增长迅猛，这几年新能源汽车充电电量增速都在50%以上；二是增长预期较高。根据行业对新能源汽车保有量的预测，2025年、2030年总充电量将分别为1423亿千瓦时、3839亿千瓦时，将占全社会用电量的1.9%、4.6%。

“随着新能源汽车的普及，对配电网供电服务带来较大挑战。”中国电力企业联合会副秘书长兼电动交通与储能分会会长刘永东说，一方面大量新能源汽车无序充电带来的影响日益突出，特别是晚高峰居民充电负荷集中增加，导致配电网负荷“峰上加峰”；另一方面，为满足日益增长的尖峰充电需求，需要不断加大配电网增容改造，导致配电网设备平均负载率降低，造成资源浪费。

刘永东建议，为减轻电力供需压力，要加强电网基础设施建设，提升电网保障能力，提高电网输电能力和稳定性，确保能够满足日益增长的电力需求。推广智能有序充电技术，利用物联网、大数据分析等技术优化充电管理，实现动态调度，减少对电网的影响。鼓励充电运营商因地制宜建设光储充一体化场站，促进交通与能源融合发展。通过制定峰谷分时电价政策，引导用户在低谷时段进行充电，减少高峰时段的用电压力，提高电网运行效率。

当前，新能源汽车与电网互动的新模式已经出现，并逐步发展。这种模式通常被称为车网互动技术。车网互动技术支持允许新能源汽车不仅从电网中充电，还能在电网需要时将电池中的电能回输给电网，从而实现能量、信息双向流动。

2023年12月，国家发展改革委等部门印发了《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，明确提出初步在长三角、珠三角、京津冀鲁、川渝等条件相对成熟的地区开展车网互动规模化试点示范。

专家表示，车网互动技术已经从理论走向实践，并且在提升电力保供能力、支撑新型电力系统建设方面发挥了重要作用。

全年增速将“前高后稳”

随着一系列宏观政策逐步落地，政策效应持续释放，经济内生动能继续修复，部分经济指标呈现回升向好态势。综合考虑我国宏观调控政策取向、现阶段经济增长潜力以及当前经济发展态势，中国电力企业联合会预计，下半年电力消费需求平稳增长。

天气影响方面，随着全球变暖，气候形势日趋复杂严峻，极端天气已逐渐成为近几年气候的显著特征。近年来我国电力负荷“冬夏”双高峰特征日趋明显，夏季降温用电负荷占全国最大用电负荷比重达到三成，部分省份比重甚至超过40%，气温对用电的影响越来越突出。

气象部门预计今年盛夏，除内蒙古东北部、东北地区中部和北部气温接近常年同期外，全国大部地区气温偏高。高温天气将拉动用电负荷快速增加，预计今年夏季全国降温用电负荷将达到4.2亿千瓦至4.5亿千瓦。

新型基础设施也是影响用电量走势的关键变量。近年来，我国5G网络、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设及应用迅速发展，促进这些领域用电量快速增长。比如，2018年至2023年，以互联网技术为基础的大数据处理、云存储、云加工等互联网数据服务用电量年均增长28.0%，今年上半年用电量增长33%；新能源汽车充电桩快速建设发展，拉动充换电服务业用电量年均增长79.4%，今年上半年用电量增速继续高达63.7%。截至今年6月底，我国5G基站总数达391.7万个。根据测算，这些5G基站一年耗电量为928亿千瓦时，比上年同期5G基站一年所耗电量增加234亿千瓦时，增长33.7%。

蒋德斌表示，以上多方面因素将支撑下半年全国电力消费保持平稳较快增长。同时，考虑到2023年下半年高基数因素，今年下半年全国电力消费增速比上半年有所放缓，预计下半年全社会用电量增速稳定在5%左右，全年增速呈“前高后稳”态势。

(责编：杨曦、陈键)

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