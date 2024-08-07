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2024科学家创新大会将在雄安新区召开

2024年08月07日15:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月7日电 （记者赵竹青）由中国雄安集团、中国电工技术学会、中国民营科技促进会、北京校企合作促进会联合主办，主题为“以科技创新推动新质生产力发展”的2024科学家创新大会拟定于12月14日在雄安新区会展中心召开。

据大会组委会相关负责人介绍，此次大会旨在汇聚国内外顶尖科学家和创新人才，共同探讨科技创新在雄安新区乃至全国产业转型升级中的关键作用，为雄安新区的建设与发展提供智力支持和创新动力。

大会将邀请诺贝尔奖获得者、驻华大使、院士专家、高校负责人、科技企业家、行业专家等500余人就科技创新推动新质生产力发展、新质生产力推动产业高质量发展、基因工程与人类未来的发展与展望、科技与高端仪器新材料产业创新、遥感业务与卫星移动服务、大数据挖掘和分析、高校科技与产业落地、科技人才队伍建设与青年科学家成长、节能环保创新打造绿色低碳新质生产力等产业领域进行线下线上论道，并开展各领域相关成果展。

同时，科技专家智囊平台“中科智库”网站也将同步上线。据了解，“中科智库”专家将由长期致力于促进我国科技创新与发展的数百位院士、专家学者、科技企业家等组成，领域覆盖大数据、人工智能、生命科学、生物制造、新材料、新能源、空天信息、智能网联、高校协同、科技金融、生态环境等领域。

(责编：赵竹青、高雷)
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