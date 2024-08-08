原标题：中国制造闪耀国际舞台

巴黎奥运会上，赛场内外众多来自中国的产品受到关注。福建的运动装备、山东的体育器材、浙江的供应网络，展示出中国制造在国际赛场上捕捉商机的优势，这也是中国企业多年来深耕细分市场、做强产业链供应链的成果。

福建泉州：品牌展现创新实力

本报记者 刘春沐阳

伴随着巴黎奥运会的开幕，安踏、盼盼、匹克、特步等福建品牌闪耀亮相国际舞台。从精美的赛事礼服、运动装备、食品到吉祥物等，不少产品都打上了福建制造的标签。

本届奥运会，中国体育代表团的领奖服依然来自安踏。安踏集团企业传播高级总监姚鹏表示，本届奥运会中国体育代表团的领奖装备以“冠军龙服”为概念，采用环保再生纤维材料，实现了超过50%的碳减排，是中国首套经权威机构认证的碳中和奥运领奖装备。近年来，安踏借助“奥运经济”在推动品牌全球化上走出了自己的特色发展之路，海外销售占比超35%。

据巴黎奥组委统计，本届奥运会80%的吉祥物由中国制造，其中不乏诸多福建企业的身影。作为巴黎奥运会吉祥物“弗里热”的生产商，泉州南洋艺品有限公司和泉州振跃工艺品有限公司早在奥运会开幕前就已开足马力进行生产。从开模、制坯、彩绘到组装、包装，这些企业以高标准的工艺和严格的质量控制，确保了吉祥物产品的品质和形象。

盼盼食品集团是巴黎奥运会中国体育代表团官方赞助商之一。这也是继北京冬奥会、杭州第19届亚运会后，盼盼食品再次亮相国际大型体育赛事舞台。盼盼食品集团品牌副总监宋长镇表示，此次巴黎奥运会，盼盼为中国体育代表团提供了包括冻干面、干蛋糕、粗粮饼干、薯片等在内的46款休闲食品。

依靠奥运舞台，福建品牌不断加速国际化步伐，受到不少国家代表队的认可。本届奥运会比利时代表团的比赛服巧妙融合了比利时国旗的黑、红、黄三色，设计灵动且富有动感，成为赛场上一道亮丽的风景线，这套比赛服由福建企业匹克生产制造。除了比利时，本届奥运会匹克体育还支持巴西、菲律宾、塞尔维亚等其他10个国家奥运代表团。

当潮流运动逐渐成为奥运舞台的“青春风暴”，众多体育品牌也将其当成下一个发力风口。霹雳舞作为巴黎奥运会新增的正式比赛项目之一，深受年轻人喜爱。特步集团是中国国家霹雳舞队官方鞋服赞助商，借此机会展现了其品牌年轻化和时尚化的战略定位。特步推出的冠军版跑鞋，将法式美学与冠军科技相结合，采用红、白、蓝三色法国标志性颜色，以油画笔刷的形式贯穿鞋身，既具有运动感又不失艺术感。这一设计不仅为运动员提供了专业的运动装备，也向全世界展示了中国品牌的创新能力和时尚品位。

巴黎奥运会不仅是各国运动员展示实力的舞台，也是福建企业与品牌走向世界的重要契机。这些企业的探索不仅为福建赢得了国际声誉，也为中国品牌在国际舞台上的崛起注入了新的动力。

浙江义乌：小商品做成大生意

本报记者 李 景

不同型号的足球、篮球、排球，五颜六色的体育配件……漫步在浙江义乌国际商贸城三区，忙碌“扫货”的外国客商、耳畔交织的各国语言、琳琅满目的体育用品，让这里的奥运氛围越发热烈。

这个夏天，无论是官方授权生产的奥运手环，还是球迷挥舞的旗帜，再到比赛用球，甚至是象征荣誉的奖杯，义乌以其高效的供应链体系和快速的生产制造能力，成为巴黎奥运会周边产品供应商之一。这些商品不仅丰富了赛事周边，还提升了观众的参与感与观赛体验，展示了中国制造的实力与影响力。据义乌海关统计，今年1月份至6月份，义乌对法国的出口额就达到了17.3亿元，同比增长23.7%，其中，体育用品出口额同比增长150.7%。

国际赛事带来红利。今年巴黎奥运会推出紫色跑道后，对色彩和图案有着敏锐感知力的义乌国际商贸城三区商户陈绍美灵感迸发，随即设计出一款富有浪漫气息的紫色足球，一个月就销售出20000个，成为店里的爆款产品。陈绍美说，一般来说，每年的6月份至9月份是足球销售淡季，但今年由于赛事多，商品供不应求。上半年，他就卖出了80万个足球，如果把这些足球紧密排列起来，总长度可以达到200公里，超过了4场马拉松的总长度。

嗅到奥运商机的除了体育用品行业，还有饰品行业。古梵驰饰品店老板娘刘如群为奥运会专门推出了法国系列耳环，将法国国旗的红白蓝色彩运用到耳环设计上，并摆上了店铺C位。刘如群说，她做饰品已经24年了，以往多是做复古、国潮款，今年尝试把奥运元素延伸到饰品上，走货量和采购量颇为可观。

尝到奥运甜头的，还有在义乌商贸城做运动服饰生意的温从见，他们为巴黎奥运会设计制作的球迷助威服销量不错，已陆续有10万件发往巴黎。在欧洲杯、奥运会的带动下，他们公司今年营业额同比增长约30%。温从见说，他们的服饰是原创品牌，已申请相关版权。之所以这么受欢迎，是采用了比较透气的面料，设计上也融入了一些法国元素。

每逢国际性重大体育赛事，义乌总能抓住商机。归根结底，义乌拥有从原材料采购到成品生产、包装再到全球销售的完整产业链，确保了产品的高效生产和快速上市。同时，义乌企业能迅速捕捉市场趋势和消费者需求变化，特别是在重大赛事期间，能够快速调整生产线，推出符合市场需求的产品。此外，义乌与全球各地的供应商和分销商建立了广泛联系，形成了一个稳定而高效的供应链网络，使得产品能够快速到达世界各地。

山东乐陵：体育器材销量大涨

本报记者 王金虎

在位于山东德州乐陵市泰山体育产业集团的生产车间内，工人们正在对健美操踏板进行最后的稳定性测试，待各项测试指标达到要求后，将拆分并细致包装，通过空运送往匈牙利的布达佩斯，供健美操运动员使用。

泰山体育国际营销中心总经理张伟介绍，本届奥运会期间，公司全球订单量增长了60%，其中欧美等发达国家订单量增长40%左右，中东非以及俄语市场增长在70%以上，产品深受体育运动员、教练员的广泛好评。

在巴黎战神广场竞技场举行的柔道和摔跤比赛中，由泰山体育产业集团供应的柔道垫包含了十几项技术成果，采用了智能芯片技术，能溯源器材全生命周期状态，还能精准捕捉运动员的力量、速度、轨迹，为训练和比赛提供更精准的数据支持。本届奥运会上，泰山体育还提供了自行车、铁人三项、拳击、跆拳道、体操等多项赛事所需的体育器材。

作为服务过多届奥运会的“老将”，泰山体育拥有国内外专兼职研发人员1000多人，参与制定国内国际行业标准100多项，获专利数量和国际认证数量居全国、全球行业第一位，已出色服务7届奥运会以及2000余次国际国内顶级赛事，产品销量占国家级赛事市场份额90%以上，商用健身器材占全国市场份额70%以上，出口170多个国家和地区。

在7月29日举行的巴黎奥运会曲棍球女子小组赛A组比赛中，穿着印有“龙凤”图案队服的中国队姑娘们成为赛场亮点。这款将科技与艺术完美融合的队服由艾图爱（北京）体育用品有限公司创新设计，在乐陵市鲁辰制衣有限公司生产。

时尚运动品牌公司艾图爱（北京）体育用品有限公司成功服务过全运会、亚运会、奥运会等大型赛事，并成为中国国家曲棍球队指定服装供应商。在赛事经济带动下，10年来，公司销售门店从10家增长到全国300多家，销量也获得成倍增长。

国家体育产业基地乐陵近年来大力发展体育产业，体育用品制造业保持强劲增长势头。目前，乐陵建有全国唯一的国家体育用品工程技术研究中心、国家认定企业技术中心，拥有体育制造业企业18家，体育健身、文化、工程类企业16家，竞技体育器材占全国市场份额超九成。截至今年6月份，乐陵体育产业规上企业产值同比增长16.7%。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经