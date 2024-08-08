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银联跨境网络互联互通生态圈扩容

2024年08月08日10:06 | 来源：中国银联
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原标题：银联跨境网络互联互通生态圈扩容 汇丰旗下钱包PayMe by HSBC推出银联支付服务

　　银联国际跨境网络互联互通生态圈再扩容。日前，银联国际宣布，汇丰银行旗下香港钱包PayMe by HSBC正式推出银联支付服务。自2024年8月8日起，PayMe用户在应用程序内即时申领银联虚拟卡，即可在46个国家和地区3400万家银联二维码受理商户扫码支付。无论是本地日常生活、前往内地或跨境旅游均可享便捷银联支付服务。

　　PayMe是汇丰银行在香港推出的电子钱包，受到当地居民广泛欢迎，用户规模已超320万。随着此次合作落地，PayMe用户只需在App内申领银联虚拟卡，完成相关验证后，便可在全球3400万商户扫银联二维码支付，消费金额直接从PayMe钱包内的余额扣除，内地和港澳交易免手续费。用户还可使用这张银联虚拟卡在全球银联线上受理商户使用。

　　此次合作是银联推进“锦绣行动2024”，服务粤港澳大湾区金融支付一体化建设的重要举措，将助力PayMe进一步提升用户跨境服务能力，升级香港居民移动支付体验。目前港澳商户已广泛支持银联卡和银联二维码，港澳当地还累计发行超3000万张银联卡，落地36个银联合作钱包，这些银联支付产品已成为越来越多港澳居民青睐的支付工具。

　　作为重要金融基础设施和领先国际卡组织，银联已将受理网络延伸至183个国家和地区，持续提高银联卡在境外的“能用”“好用”水平，并在境外81个国家和地区发行超2.4亿张银联卡，服务本地居民当地或跨境支付。在此基础上，银联作为中国出海支付品牌“主力军”，积极推进中外支付网络互联互通，不断提高中国居民出境移动支付及外籍来华人员支付便利度，服务高水平对外开放。境外机构与银联合作，可高效率、低成本地支持旗下产品在银联全球网络中使用，共享产业发展成果。目前，境外已落地约200款钱包可在银联网络使用。斯里兰卡、韩国、新加坡、越南、马来西亚和柬埔寨等地本地支付网络已与银联实现二维码支付网络互联互通。

(责编：董童、李源)
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