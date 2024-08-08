原标题：鸿蒙在京开花结果：超200个鸿蒙原生应用上架

8月6日，“千帆竞发共京彩”北京鸿蒙生态伙伴大会在京成功举办。据悉，截至目前，北京已有近620款应用加入鸿蒙生态，启动鸿蒙原生应用开发，其中超200款应用已完成鸿蒙原生应用开发并上架。

中关村科学城管委会副主任、海淀区副区长唐超表示：“海淀区是经济强区、科教强区、人才强区，是首都经济“压舱石”，是国家科技体制改革“试验田”，是创新创业人才高地。我们期待华为鸿蒙与海淀区进一步深入合作，共同实现利用自主创新软件赋能国家新型工业化和现代化产业体系建设，加快推进高水平自立自强。”

华为终端云全球生态发展与销售部总裁宁胜蓝表示：“北京作为全国科技创新的领航者，以实际行动加速推动着千行百业数字化、智能化转型与鸿蒙生态的深度融合及繁荣发展。未来，鸿蒙生态将紧密依托北京的数字人才优势、政策支持和创新科技产业基础，进一步深化与本地企业的合作，充分发挥HarmonyOS NEXT原生智能、原生安全、原生流畅、全场景互联等优势，提升政企内部协同应用的便捷性与易用性，助力企业降本增效。”

华为云全球生态部总裁康宁表示：“鸿蒙操作系统自发布以来，一直致力于打造一个开放、安全、高效的智能设备操作系统平台。作为华为的核心业务之一，华为云是面向全球开发者和企业用户开放的强大云服务提供商。助力万千鸿蒙应用上云，也是华为云的责任。”

现场，国投人力资源服务有限公司、首钢集团有限公司、北京银行股份有限公司、北京北控数字科技有限公司等多家央国企宣布正式启动内部办公应用原生鸿蒙化。未来，他们将充分发挥HarmonyOS NEXT原生智能、原生安全、原生流畅等优势，提升内部协同应用的便捷性与易用性，多方位赋能全员高效协作与企业管理，从而进一步加速企业的数智化发展步伐。

活动上，华为云带来CodeArts软件开发生产线、盘古大模型、云原生安全体系三大创新技术的详解，从开发赋能、体验创新和安全护航多维助力，加速应用鸿蒙化。华为云PaaS服务产品部总裁徐峰介绍，CodeArts是业界首款支持鸿蒙原生应用一站式开发的DevOps平台，并基于“智能升级”“原生支持”“自主创新”三大核心理念，持续构筑迭代能力，赋能千万鸿蒙开发者。华为云大数据与人工智能总裁尤鹏表示，华为云通过盘古大模型和昇腾AI云服务，赋能客户和伙伴打造企业内生的AI应用开发能力，为用户带来极致的智能体验。在安全方面，华为云安全副总裁范彦军提到，AI加持的云原生安全体系，面向鸿蒙开发业务，能够提供端云协同一体化安全，确保应用从开发、发布到运行全生命周期的生态纯净、隐私可控和数据高安，护航鸿蒙生态安心上云、智慧用云、云上更安全。

在本次大会中，国聘、首约汽车、智联招聘、闪送、好分期等70+款应用宣布完成鸿蒙原生应用开发并成功上架，鸿蒙生态在千行万业的发展有了更具象化的展现。

鸿蒙生态蓬勃发展，正以前所未有的速度绘制万物智联的未来蓝图。

(责编：曹淼、李源)

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