原标题：银行“点金” AI赋能 为传统行业定制智慧“大脑”

当传统的钢材生产企业遇到智能AI，会碰撞出怎样的火花？

借助华院计算技术（上海）股份有限公司（简称“华院计算”）智能连铸质量预判及切割优化平台，国内某钢材集团的质量控制系统和板坯切割模型得到大幅优化，钢材成材率得到提升，同时降低了生产成本。

从0到1、从1到10、从10到100，在上海银行多年来的金融助力下，华院计算逐步构建了以“算法模型”为核心，根据不同行业客户的服务生命周期，提供不同的大数据和AI产品及应用解决方案。华院计算凭借其在人工智能领域的影响力，荣获教育部科技进步一等奖、“2022年度上海市硬核科技企业TOP 100”等荣誉，并取得发明专利授权72项。

“特殊期”保驾护航

上海银行与华院计算相识于2020年初，以科创普惠贷款为“切口”给予集团统一授信，逐步打开与该公司的合作面。

双方推动授信业务合作并非一帆风顺。科创型企业研发投入大、产品市场化不成熟、财务情况表现偏弱；并因某些原因，企业无法落实担保手续等情况……上海银行在严格把控贷款资金用途的基础上，竭尽所能为客户提供资金使用的便利，以最快速度为客户量身定制了综合授信方案，为华院计算及其2家子公司给予数千万元的集团授信额度；同时，上海银行静安支行通过公证、律师见证等方式简化放款流程，打通合作堵点，最终实现授信合作的成功落地。

2021年开始，华院计算步入快速成长期，认知智能技术快速发展，应用场景扩展到工业制造、社会治理、AIGC与文旅文化领域，业务规模迅速扩张且成长表现获得了众多知名投资机构的认可。公司已成功吸引了多家国有战略投资，成功获批上海市战略性新兴产业项目，公司估值从10亿元快速上涨至30亿元。

“茁壮期”强势助力

在此期间，上海银行 “量体裁衣”，持续为华院计算打造专属金融服务。例如携手市融资担保中心，落地市北云立方计算产业基地企业科创贷款，更有针对性地帮助华院计算等科技型企业解决融资难题。

除此之外，在获悉华院计算进行股权融资及员工股权激励伊始，上海银行积极跟进企业需求，搭建员工持股平台、设计交易结构，为公司提供了一体化综合金融服务方案，助力企业顺利股改并推进上市计划。

四年多来，上海银行与华院计算相伴成长、合作关系进一步紧密。从最初的“雪中送炭”到现在的“锦上添花”，上海银行用金融活水精准滴灌了这家科创企业，助其加速产品研发及市场化进程，顺利推动华院计算引进战略股东融资并完成股改。

华院计算创始人、董事长宣晓华表示，在国家提出新质生产力与新型工业化战略的大背景下，人工智能已然成为推动经济社会高速发展的核心引擎。华院计算的算法团队一直都秉承着"创新驱动、技术引领"的发展理念，并在上海银行等金融机构的助力下，取得了一系列突破性进展，譬如法律大模型以及钢铁行业大模型等。他还表示，除大模型外，算法团队正深入研究小样本学习、多模态机器学习、鲁棒学习和知识推理等核心技术，力求在认知智能领域实现重大突破。希望通过这些成果，为科技和社会的发展贡献自己的一份力量。

“专精特新”赋能科技创新

科技型企业具有“轻资产、轻资本、高成长、高风险”的特点。为了适配科技型企业的发展诉求，特别是早期、早中期的科创企业，上海银行“量体裁衣”，打造“专”“精”“特”“新”科技金融服务。

组织体系“专”，打造“科技专营支行+科技特色支行+科技专营团队”的梯度式专营机构，通过配置专人、专岗、专业的服务团队，为科技金融业务发展提供组织保障；

产品体系“精”，以“股贷债保”联动的特色产品，精准服务不同发展阶段科技型企业的融资需求；

评价体系“特”，运用债权融资股性化思维方式，重塑对企业的评价逻辑，从传统的看过去、到创新的看未来，通过赛道、团队、技术、市场、估值来评价科创企业的风险和成长性；

生态服务“新”，通过与产业园区、创新载体、高校院所、孵化器、PE/VC、券商资管、保险机构合作，搭建新的生态服务模式，实现“融资+融智”“产业+科技”的赋能式服务。

截至2024年6月末，上海银行科技型企业贷款余额超过1500亿元，过去三年平均复合增长率达到37%。服务科技型企业总量超过18000户，在上海市发布的“2024上海硬核科技企业TOP100榜单企业”中，服务企业覆盖近6成。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经