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财经观察：“购物+退税”提升入境游客消费体验

人民网记者 车柯蒙
2024年08月08日14:45 | 来源：人民网
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近日，来自新加坡的周先生在重庆旅游期间，在江北区星光68商场购买了一个价值3万多元的皮包。周先生凭借护照和已购买商品的增值税发票，在退税柜台填写了《离境退税申请单》，离境时拿到了三千多元的离境退税。

当144小时过境免签政策叠加暑期出行高峰，近期，入境旅游热度持续上升。在离境退税“即买即退”等便利化服务举措的助力下，境外旅客消费热情也在持续升温。

记者从国家税务总局重庆市税务局了解到，7月，重庆地区离境退税商品销售额和退税金额大幅增长，离境退税货物销售总额达361万元，与6月环比近乎翻番，办理退税金额39万余元。1至7月，重庆地区离境退税货物销售总额1330万余元，离境退税146万余元，已超过2023年全年离境退税总额。

记者了解到，2018年3月，重庆市实施境外旅客购物离境退税政策，打造国际消费中心城市，加快建设内陆开放高地。今年1月，重庆试点离境退税“即买即退”便利措施，为进一步提升境外旅客购物离境退税服务的便利度。目前，重庆市离境退税商店共74家，其中，首批适用“即买即退”便利措施的商店有2家，均为影响力较强、品牌较集中的大型综合性商场。

入境游的升温不仅带动了旅游行业的繁荣发展，也带来新的经济效益。重庆市税务局第二税务分局局长兰庭义表示，重庆税务部门将持续推动离境退税地域和规模双扩围，实现重庆重点商圈全覆盖，进一步提升离境退税服务质效，以便捷服务激发消费动能，为经济高质量发展提供有力支撑。

在上海，为推动国际消费中心城市建设，进一步提升境外旅客离境退税服务便利度，当地税务部门持续优化离境退税“即买即退”集中退付点布局。

位于南京西路商圈内的兴业太古汇是此次新增的“即买即退”集中退付点之一，目前商场内共有10家商户取得了退税商店的资格，涉及钟表、眼镜、服饰、茶叶等领域。在集中退付点前，正在办理退税外国商务旅客克雷蒙说：“来到中国，感受到旅行的各个方面都很方便，像办理退税，都不用跑到机场，当场就能退到手。”

“‘即买即退’的退付模式是现金退税，境外旅客在我们这边购物完，当场就能办理退税，”该商场联席总经理丁瑞芳介绍，“拿着现金后还能继续进行二次消费，这种便利化的服务能更好地激发旅客的消费热情。”

设立“即买即退”集中退付点是上海市2020年起在全国首创推出的一项离境退税便利举措，能有效疏通单户商店自备退税现金的堵点，大力推动商店开展离境退税“即买即退”业务。符合条件的境外旅客在商场内所有退税商店消费后，拿着购物小票和退税申请单，就可以直接前往集中退付点申领到退税款，大大改善了境外游客的消费体验，更为商场吸引境外客流提供了新的增长点。据介绍，今年以来，静安区恒隆广场已开具离境退税申请单5000余份，同比增长超220%。

以上海具有代表性的国际化商圈——南京西路商圈为例，目前已拥有恒隆广场、兴业太古汇等2个“即买即退”集中退付点，近百家离境退税商店，商品种类涵盖服饰、珠宝、美妆、茶叶、瓷器等，退税商店几乎遍布整个商圈，形成了高度集聚的空间布局，为境外旅客提供了一站式的“购物+退税”服务体验。

(责编：乔业琼、高雷)
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