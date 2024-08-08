人民网北京8月8日电 （车柯蒙、实习生钟文玥）当前，传统手工艺与时尚产业正实现深度融合，探索行业可持续发展新路径。近日，由中国服装协会联合多单位主办的“布尽其用—传统与创新的对话”主题论坛在杭州举办。与会者从艺术、教育、设计、环境保护和商业应用等多元视角展开共同解读传统手工艺与时尚产业创新融合的机遇与价值。

中国服装协会副会长焦培表示，历史文化、民族文化、非遗文化在纺织、服装产品中的有机融合，可以使产品乃至品牌更具文化内涵和时代价值。以江南布衣的“布尽其用”项目为例，创新模式不仅为传统工艺的传承与发展开辟了新的道路，更为整个行业注入了新的活力与商机。

据江南布衣企业公关总经理郑丹丹介绍，“布尽其用”项目是品牌与融设计图书馆开展的为期五年的合作，旨在从“织物”这一材质出发，对其创造语境、工艺细节进行系统化记录、研究和创新。项目对传统工艺和文化进行解构，其设计出的服装在原料、制作、形制、色彩和图案等方面，均体现了人与自然生态环境相协调的内涵，并且通过材料循环，可以实现资源的重新利用，同时有助于探索新的可能性。

“今年，我们联合多方合作伙伴共同发起了‘布尽其用-牦牛绒产业振兴项目’，此次参与《农场动物福利要求 牦牛》团体标准的制定，是该项目中的重要行动之一。”郑丹丹表示。布尽其用-牦牛绒产业振兴项目旨在联动从原料采集到消费市场的上下游多方价值链参与者，深入全面地推动整个本土牦牛绒产业的完善与振兴。

传统面料承载着地域和民族文化，而纱线与面料企业是链接原材料与品牌的重要载体，更是可持续供应链中的关键一环。

“以牦牛绒为例，从原绒中提炼出高端服装面料后，剩余毛渣通过现代技术分离杂质，可纺成抗紫外线、透气、保暖的面料，制成太阳伞、地毯等产品。”浙江沃棆特实业集团有限公司董事长章惠新表示，这不仅落实了牦牛绒的可持续理念，也是对牧场、牧民和自然的尊重，有利于以负责任的态度执行可持续行动，制作优质产品。

据了解，依托“布尽其用”项目，传统工艺正在现代文明中焕发新生。去年，项目赞助了融在青山村的编织馆，今年“布尽其用”小程序再升级，全面地将研究资源与档案馆开放共享给行业端。

当代的产业与传统工艺需要有机结合，促进传统工艺的活化。“2024年秋冬系列苗族锡绣、苏绣和空申裙系列的产品生产，都与当地工厂达成了合作。”JNBY总设计师尹晓越表示，品牌的秋冬系列基于苗族服饰丰富的装饰、简洁的廓形、简练有力的银饰、细腻的锡绣工艺等元素，再通过现代设计去改写或创造出新的形态，并且使设计走向市场、走进消费者生活中。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经