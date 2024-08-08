原标题：高德地图荣获地理信息科技进步一等奖 技术创新助力行业发展

日前，2024 年中国地理信息科学技术奖励公报正式发布，高德地图参与的“地名地址智能化建设关键技术及应用”项目荣膺科技进步一等奖。

地理信息科技进步奖作为经科技部批准设立，由中国地理信息产业协会评选，是全国地理信息领域的最高科技殊荣，旨在表彰在地理信息科学研究、技术创新开发、科技成果推广应用服务等方面作出突出贡献的组织和个人。

地名地址信息化建设的重要性与日俱增，从国家版图，到地方文脉;从支撑产业创新，到便利百姓生活都发挥着重要作用。信息技术不仅为地名、地址管理提供高效的手段，也为地名、地址信息广泛深入赋能经济社会发展拓展了空间。

在“地名地址智能化建设关键技术及应用”项目上，高德地图依托技术能力和数据平台，协同北京市测绘设计研究院、民政部地名研究所、北京测绘学会、武汉大学等单位的优势力量，共同为行业和合作伙伴的发展创造社会效益和经济效益。

高德地图利用大模型技术为用户提供联想式地址检索和生成服务，大幅提高用户的地址检索效率；通过对地址的矢量化描绘及渲染，对不同层级地址的范围边界和地形走向表达，方便用户更好的对现实世界进行感知探索；在行业赋能领域，高德地图的地址结构化能力、标准化能力、GC/RGC(地理和逆地理)能力以及聚合等能力表现出色。通过开放平台，连续为电力、金融、电信、零售、物流、烟草等行业提供地址相关服务能力，在降低行业运营成本的同时，极大的提高其运转效率。

数字时代，移动互联网催生了大批基于空间位置的新经济业态，地名地址和数据在经济社会发展中广泛应用。是重要的社会公共信息和地理信息，是数字中国和智慧城市建设的核心资源和基础支撑。

高德地图此次获奖，充分彰显了在地理信息领域的强大技术实力和创新能力。未来，高德地图将继续发挥行业引领作用，为社会和行业发展创造更多的价值。

(责编：曹淼、李源)

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