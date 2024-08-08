人民网记者 李栋

中央一号文件提出，“提升消费帮扶助农增收行动实效。”发展特色产业是实现乡村振兴的重要途径。近年来，各地不断探索实践，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，越来越多的乡村特色品牌走出村寨、跨越山海、融入市场。

在贵州五谷蛋供应基地，智能化生产线正全力运作，工人们在流水线上将一枚枚刚产下的新鲜鸡蛋拣出、装盒、打包。不到一天，便能顺利抵达广东深圳消费者的餐桌。

“‘山好水好鸡蛋好’，喂食科学配比的五谷杂粮，喝纯净山泉水且全程无抗养殖的蛋鸡，自然能产出受到市场青睐的鸡蛋。”近日，在深圳地区组织开展的贵州五谷蛋展销推介活动上，“钱大妈”综合采购相关负责人介绍。

据介绍，作为深圳对口帮扶地区，贵州一直是“钱大妈”实施消费帮扶与市场对接的重点。近年来，通过基地共建、农户种植指导、定制专供农产品、订单农业等方式实施基地直采计划，相继推出龙里黄瓜、黔北麻羊等粤黔东西部协作经典产品，自上架以来备受消费者欢迎。

在稳定的产销对接关系之下，贵州农户“只管养、不忧卖”，企业“只管卖，不忧品”，一枚枚鸡蛋以消费帮扶照亮乡村振兴之路。

统计数据显示：仅在贵州铜仁市，每年被采购的五谷蛋数量就达1.5亿枚。通过3000余家“钱大妈”门店走向全国市场，形成了“产品带动产业、产业带动帮扶”的可持续发展助农模式。

“作为从广东起步的社区生鲜连锁企业，自创立以来，就与农业、乡村振兴息息相关、互利共生。”“钱大妈”生鲜部门相关负责人说，下一步，将不断发挥行业及渠道优势，积极布局全国集采基地规划，打通产销一体化的链路，积极发挥田间地头和百姓餐桌的桥梁作用，让各地优质的农产品更好地走出去。

(责编：乔业琼、高雷)

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