原标题：中国太保：坚守数据安全底线，构筑网络安全防线

在当今数字化时代，数据安全已成为企业可持续发展和社会稳定的重要基石。随着云计算、大数据、人工智能等技术的广泛应用，企业在享受数字化带来的便利与效率提升的同时，也面临着前所未有的数据安全挑战。中国太保对数据安全的高度关注，表现了公司在数字化转型过程中的前瞻性和社会责任感。

中国太保旗下太保科技通过建设“数据分发管理平台”“数据保护伞”“网络安全险风控护航平台”，显著提升整体数据安全水平，优化了数据使用流程，提高了数据传输效率，坚守住了数据安全的底线。

“数据分发管理平台”通过标准化的数据分发流程，确保了数据在传输过程中的安全性，同时也减轻了数据中台用户的工作压力，使他们能够更专注于业务价值的创造。这一平台的实施有助于减少潜在的安全隐患，防止数据泄露，并且通过自动化和集中化的管理方式，降低了维护成本，提高了数据的可用性。截至目前，该平台已分发安全任务超过4万余件，覆盖多个信息系统。

“数据保护伞”是对数据安全策略上的进一步深化，通过提供全面的数据保护功能，如数据发现、脱敏、水印、访问控制等，增强了对敏感信息的防护。它帮助企业实现了数据的精细分类与分级管理，提高了风险识别的准度，从而有效预防了数据滥用和未授权的访问风险。数据保护伞的概念形象地展示了其全方位、多层次的保护机制，确保数据在复杂环境中依然能够保持其安全性和隐私性。

中国太保旗下中国太保产险和太保科技，携手上海市信息网络安全管理协会、头部安全厂商等生态合作伙伴共同发起创立“网络安全保险创新联盟”，进一步聚合产业力量，共同应对日趋严峻的网络安全挑战，在网络安全领域深度布局。在实际应用层面，太保科技搭建“网络安全险风控护航平台”，深化产服融合，探索从“产品+保险”到“保险+服务”的网络安全服务模式转变，为客户提供从预防到应对、从技术到理赔的全方位网络安全保障，共同打造数字安全防线。

此外，为树立“网络安全人人有责”的企业网络安全文化， 中国太保积极开展网络安全主题系列培训活动，2023年，中国太保在全司开展2次覆盖全员的网络安全意识培训，累计学习人次达86.3万人，覆盖全司测试人数超14万人次。举办“数智赋能，安全相伴”中国太保网络安全宣传周活动，发动全司超10万员工广泛参与。提升全司员工网络安全保护意识和技能水平。

中国太保将通过持续的技术投入和安全策略升级，服务模式拓展，以科技力量构建一个既安全又高效的生态系统，进一步赋能数据安全，为推动行业发展和数字化转型贡献力量。

(责编：董童、李源)

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