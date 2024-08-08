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全国在建和已建成国家级知识产权保护中心达73家

2024年08月08日16:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月8日电（记者宋晨）记者8日从国家知识产权局获悉，全国在建和已建成运行的国家级知识产权保护中心达73家，分布在全国28个省（自治区、直辖市），其中海南省2家。

　　国家知识产权局相关负责人介绍，近日，国家知识产权局同意海口市开展国家级知识产权保护中心建设，未来将面向装备制造和生物医药产业开展知识产权快速协同保护工作。

　　海口市装备制造和生物医药产业相关科研机构和高新技术企业不断集聚，规上企业在海南省占比均超60%。其产业发展势头强劲，2023年两个产业产值总和超400亿元。

　　“在海口市建设国家级知识产权保护中心，能够更好支持海口市特色产业提升国内国际市场竞争力，助力海南省加强高水平对外开放，为发展新质生产力营造良好国际环境。”国家知识产权局相关负责人说。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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