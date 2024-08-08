人民网北京8月8日电 （记者孙阳）记者从中国灾害防御协会获悉，2024北京国际安全应急产业博览会将于9月4日至6日在北京·中国国际展览中心（朝阳馆）举行。据悉，本届博览会由中国灾害防御协会主办，聚焦“智慧应急，安全新时代”的主题。

当前，智慧应急技术在安全应急领域深入普及，大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术正加速助力应急管理与防灾减灾救灾。据介绍，2024北京国际安全应急产业博览会展区涵盖工程救援装备、智慧应急、无人应用装备、救援力量、应急科普体验、风险保障等。同期将举办多个行业论坛及活动，配套主论坛—2024北京国际安全应急产业博览会应急产业创新发展论坛将聚焦大数据应用、人工智能技术，以实例成果分析行业发展态势。

中国灾害防御协会副秘书长陈晓立表示，数字化、智慧化已成为安全应急领域的重要发展方向，安博会将推动应急产业与信息技术的深度融合，提升应急管理的数字化、精准化水平。

中国安能集团应急救援事业部应急指挥中心主任王昊介绍，作为国家专业应急救援力量，中国安能集团在创新技术战法运用、展示先进救援设备、提升抢险救援效率、增强救援队伍新质战斗力等方面，依托人工智能、物联网等现代技术，为应对灾害事故提供更加科学、高效的解决方案，提高防灾减灾救灾能力。

中国灾害防御协会无人科技创新应用办公室秘书长、上海华测导航技术股份有限公司行业总监傅金表示，将通过展示与互动，充分挖掘无人科技装备在防灾减灾、应急救援、灾后恢复等环节的潜力，全方位、多维度、跨领域地展现无人科技装备在应急响应领域的应用实力，为应急产业的转型升级和可持续发展注入动力。

(责编：乔业琼、高雷)

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