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“老码头”旧貌换新颜 变身绿色智慧港口

2024年08月08日18:12 | 来源：人民网
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人民网北京8月8日电 （记者乔雪峰）8月7日，上海国际航运中心罗泾集装箱港区一期正式开港，本次开港的一期工程建成1个10万吨级泊位和4个1万吨级泊位，设计年吞吐量260万TEU（标准箱）。

据介绍，罗泾集装箱港区的开港运营，将进一步巩固上海港的枢纽港地位、优化集疏运结构，从而更好支撑国家“双循环”和长江经济带发展战略，更好服务国家高水平对外开放。

作为上海市重大交通工程之一，全自动化的罗泾港区集装箱码头脱胎于传统煤炭、矿石装卸码头，是我国首个系统化旧码头集装箱改造项目。罗泾港区集装箱码头改造一期工程的规划建设坚持科技、环保、低碳理念，不仅是上海国际航运中心数字化、智能化、绿色化转型发展的成功样板，也是落实长江大保护的生动实践。

煤炭码头变身绿色港口

罗泾港区码头曾是上海港煤炭和矿石运输服务的主要作业区，因此，罗泾改造项目将“绿色”始终贯穿施工和运营。绿色施工上，项目巧妙地利用废旧材料建造崭新码头，在施工过程中旧结构资源利用率达到70%，而被拆除的30%建筑材料均被再次利用，将工程建设产生的环境风险降到最低。

此外，一期工程平面呈反“F”形深入长江，分前、后、内三档布置：前档设1个10万吨级集装箱泊位；后、内档分别设2个1万吨级集装箱泊位，把码头岸线资源运用到极致。

绿色运营上，罗泾集装箱码头运营所需的岸桥、轨道吊、AIV以及叉车、巡检车等设备及车辆均为纯电力驱动，辅以AIV智能充换电机、应用变频调速及势能回收、光伏发电等绿色节能技术，实现作业过程“零碳排”。

同时，码头全泊位配置岸基供电，并与有关船公司签订岸基供电协议，明确船舶靠港期间使用岸电驱动，有效减少了船舶靠岸期间的碳排放、废气排放和噪音污染。

国产“大脑”码头智慧

近年来，智慧港口建设已经成为上海港高质量发展的强劲推动力。

走进罗泾港区集装箱码头，桥吊、轨道吊矗立码头，自动化无人集卡运载着集装箱在码头各处移动，几乎看不到任何操作人员出现。

自动化单小车集装箱装卸桥、自动化轨道式集装箱龙门起重机（ARMG）、智能水平运输车（AIV）是码头现场作业的顶梁柱。目前，该港区共有14台自动化单小车集装箱装卸桥、31台ARMG和90台AIV。其中，AIV有别于洋山四期自动导引车（AGV）以磁力循迹引导进行作业的方式，它无需安装磁钉，仅依靠自车感知识别系统与算法等进行识别、导航，即可实现不同角度下多方位精准感知，做到全场无循迹的自动引导，自动驾驶级别达到L4。同时，AIV支持混合交通，具备精细化箱区蟹型换道绕行、多车路口交汇博弈通行、雾天作业等智驾能力，运营效率显著提高。

罗泾港区的“智慧大脑”是首次国产化转型应用的智能营运管控（NEO-TOS）系统。该系统依托自动控制、大数据、人工智能等技术，全面实现岸桥、轨道吊及AIV的智能化运转。比如，可根据现场生产指令及AIV电量，能自动安排AIV执行换电程序，换电车辆接电指令至换电完成约8至10分钟，无需人工干预。

未来，上海将加快推进罗泾港区集装箱码头改造二期工程，小洋山北侧开发等重大港口建设项目，以数字化、智能化、绿色化为主线，以提效能、扩功能、增动能为导向，打开上海港高质量发展和未来箱量增长新空间，顺应建设好上海国际航运中心的战略蓝图，打造新一代智慧绿色港口，为服务长三角一体化发展和航运强国作出新的更大贡献。

(责编：乔业琼、高雷)
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