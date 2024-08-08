人民网北京8月8日电 （记者乔雪峰）服务质量是民航高质量发展的集中体现，提升服务质量是民航高质量发展的必然要求。

近年来，我国民航秉承“真情服务”理念，持续改善服务质量，不断提升服务水平，增强人民群众对民航服务的满意度和获得感，为民航强国建设提供有力支撑和坚强保障。

观摩CA933北京－巴黎航班的模拟航前准备会，全方位、多角度地了解乘务员航前准备业务工作流程；走进乘务培训中心，观摩乘务员培训课程，体验航空颠簸、应急撤离等全动模拟舱应急处置……

“时代楷模”金凤乘务组媒体开放日举办了一系列体验活动。

成立于1994年的金凤乘务组不仅是国航的服务招牌，更是中国民航的服务标杆。30年来，他们以客舱为阵地，在平凡的岗位上一次次重复着标准化的服务，把金凤服务的精髓，展现在细微处、体现在平常中，推动服务品质从回应客户期待向为客户创造惊喜转变。

据了解，每条新开航线都会交给金凤乘务组率先执飞，从而总结航线特点，协助制定服务流程，编写的《客舱服务案例汇编》《经验汇聚地》等服务资料成为乘务员最贴心的服务指南。

(责编：乔业琼、高雷)

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