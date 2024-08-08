人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动民航服务提质增效 为民航强国建设提供支撑

2024年08月08日18:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月8日电 （记者乔雪峰）服务质量是民航高质量发展的集中体现，提升服务质量是民航高质量发展的必然要求。

近年来，我国民航秉承“真情服务”理念，持续改善服务质量，不断提升服务水平，增强人民群众对民航服务的满意度和获得感，为民航强国建设提供有力支撑和坚强保障。 

观摩CA933北京－巴黎航班的模拟航前准备会，全方位、多角度地了解乘务员航前准备业务工作流程；走进乘务培训中心，观摩乘务员培训课程，体验航空颠簸、应急撤离等全动模拟舱应急处置……

“时代楷模”金凤乘务组媒体开放日举办了一系列体验活动。

成立于1994年的金凤乘务组不仅是国航的服务招牌，更是中国民航的服务标杆。30年来，他们以客舱为阵地，在平凡的岗位上一次次重复着标准化的服务，把金凤服务的精髓，展现在细微处、体现在平常中，推动服务品质从回应客户期待向为客户创造惊喜转变。

据了解，每条新开航线都会交给金凤乘务组率先执飞，从而总结航线特点，协助制定服务流程，编写的《客舱服务案例汇编》《经验汇聚地》等服务资料成为乘务员最贴心的服务指南。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元
　　人民网北京8月8日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。…
财经观察：“三新”经济赋能 服务业持续“向新向优”
　　国家统计局近日公布数据显示，2023年我国“三新”经济总增加值为223528亿元，同比增长6.4%，相当于GDP的比重为17.73%。在第三产业（服务业），“三新”经济同比增速达到11.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部