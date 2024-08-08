人民网北京8月8日电 （记者黄盛）国家外汇局日前发布的2024年7月末外汇储备规模数据显示，7月末我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%，为年初以来环比最大升幅。

影响外汇储备规模变动的因素有哪些？财信研究院副院长伍超明向记者表示，变动因素主要包括：央行在外汇市场的操作；外汇储备投资资产的价格波动；其它货币相对美元的汇率变动导致的外储规模变化等因素。

就7月数据而言，东方金诚首席分析师王青向记者表示，7月美元指数下跌与全球金融资产价格上涨叠加共振，推升我国外储资产价值。首先，7月美元指数下跌1.69%，为年初以来最大月度跌幅，这使得我国外储中的非美元资产以美元计价相应升值。其次，受美联储降息预期升温带动，7月美债收益率大幅下行，带动美债价格走高，全球股市整体上涨。这意味着7月全球金融资产价格上涨也会对我国外储资产价值带来正向拉动。

民生银行首席经济学家温彬向记者表示，从汇率走势看，7月以来，美元指数环比下跌1.7%，日元、欧元、英镑兑美元汇率分别升值7.3%、1%、1.7%；从债券价格看，7月10年期美国国债收益率环比下降27个基点至4.09%；从股票价格看，7月标普500股票指数上涨1.1%，欧洲斯托克50价格指数环比持平，日经225指数下跌1.2%。综合考虑汇率折算和资产价格变化影响，7月末外储较上月末上升340亿美元。

据国家外汇局数据显示，截至7月末，我国外汇储备规模已连续8个月保持在3.2万亿美元以上，外汇储备规模继续保持基本稳定。

在不少业内人士看来，外储规模持续保持基本稳定，与我国经济的基本面有着密切关系。

“我国经济延续回升向好态势，高水平对外开放扎实推进，有利于国际收支保持整体平衡，为外汇储备规模基本稳定打下坚实基础。”温彬向记者表示，我国在“新三样”、船舶等领域保持领先，政策层面对新质生产力的支持将打造更多出口增长点，跨境电商、离岸贸易等外贸新业态持续涌现，与共建“一带一路”国家经贸合作日益加深。在多重有利因素支持下，出口有基础保持中高速增长，继续在稳定跨境资金流动方面发挥基本盘作用。

王青认为，从经济基本面来看，受外需回暖、出口新动能增长较快带动。近期，我国出口保持较快增长势头，贸易顺差持续处于较高水平，加之境外资金持续流入国内债市，我国外部状况稳中向好。

(责编：乔业琼、高雷)

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