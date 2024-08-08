人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

7月末我国外储规模何以实现年初以来较大升幅？

2024年08月08日18:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月8日电 （记者黄盛）国家外汇局日前发布的2024年7月末外汇储备规模数据显示，7月末我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%，为年初以来环比最大升幅。

影响外汇储备规模变动的因素有哪些？财信研究院副院长伍超明向记者表示，变动因素主要包括：央行在外汇市场的操作；外汇储备投资资产的价格波动；其它货币相对美元的汇率变动导致的外储规模变化等因素。

就7月数据而言，东方金诚首席分析师王青向记者表示，7月美元指数下跌与全球金融资产价格上涨叠加共振，推升我国外储资产价值。首先，7月美元指数下跌1.69%，为年初以来最大月度跌幅，这使得我国外储中的非美元资产以美元计价相应升值。其次，受美联储降息预期升温带动，7月美债收益率大幅下行，带动美债价格走高，全球股市整体上涨。这意味着7月全球金融资产价格上涨也会对我国外储资产价值带来正向拉动。

民生银行首席经济学家温彬向记者表示，从汇率走势看，7月以来，美元指数环比下跌1.7%，日元、欧元、英镑兑美元汇率分别升值7.3%、1%、1.7%；从债券价格看，7月10年期美国国债收益率环比下降27个基点至4.09%；从股票价格看，7月标普500股票指数上涨1.1%，欧洲斯托克50价格指数环比持平，日经225指数下跌1.2%。综合考虑汇率折算和资产价格变化影响，7月末外储较上月末上升340亿美元。

据国家外汇局数据显示，截至7月末，我国外汇储备规模已连续8个月保持在3.2万亿美元以上，外汇储备规模继续保持基本稳定。

在不少业内人士看来，外储规模持续保持基本稳定，与我国经济的基本面有着密切关系。

“我国经济延续回升向好态势，高水平对外开放扎实推进，有利于国际收支保持整体平衡，为外汇储备规模基本稳定打下坚实基础。”温彬向记者表示，我国在“新三样”、船舶等领域保持领先，政策层面对新质生产力的支持将打造更多出口增长点，跨境电商、离岸贸易等外贸新业态持续涌现，与共建“一带一路”国家经贸合作日益加深。在多重有利因素支持下，出口有基础保持中高速增长，继续在稳定跨境资金流动方面发挥基本盘作用。

王青认为，从经济基本面来看，受外需回暖、出口新动能增长较快带动。近期，我国出口保持较快增长势头，贸易顺差持续处于较高水平，加之境外资金持续流入国内债市，我国外部状况稳中向好。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元
　　人民网北京8月8日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。…
财经观察：“三新”经济赋能 服务业持续“向新向优”
　　国家统计局近日公布数据显示，2023年我国“三新”经济总增加值为223528亿元，同比增长6.4%，相当于GDP的比重为17.73%。在第三产业（服务业），“三新”经济同比增速达到11.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部