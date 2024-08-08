人民网记者 黄盛

一杯水从寻找水源到流入消费者口中，要通过预处理、多级过滤、矿物质平衡等净化工艺，再经过家用净水器的水质检测，最终实现从源头保护到终端净化。

“随着居民对饮用水健康理念的普及，净水器的消费刚需市场正在扩大。”中国质量检验协会净水设备专委会原秘书长周妍玥认为，消费者日趋多元化的用水需求，在倒逼净水技术不断成熟、产品质量不断提高。净水器产业正在健康型、节能型、智能化上不断探索。

业内人士表示，家用净水器具备多级过滤系统，能够针对不同的水质提供解决方案。近日，记者走访了米家净水器工厂，探究一杯水的诞生与那些净水工艺技术。

“对于家用净水器而言，健康和干净的直饮水主要通过RO过滤来实现的。比如，家用净水器中关键的滤芯，每一支滤芯和碳棒要经过无毒无害处理，有效去除水中的溶解性固体、重金属、细菌等。”米家净水器产品经理叶连根表示，在封装环节，净水器所有关键零部件均纳入QMES品质管理系统，实现了线上化、云端化、信息化。

叶连根说，通过建立一物一码、WiFi联网模拟、全管路杀菌等6项行业标准，确保净水器从零件到整机，全生命周期的追溯管理。再经过水质检测等环节，一杯直饮水就诞生了。

有行业数据显示，2023年我国水家电（净水器、净饮机、饮水机及线上售卖净水设备）市场零售额为297亿元，同比增长10.8%，零售量2627万台，同比增长2%。

净水器市场的持续扩大也带来了智能化、个性化升级的趋势。“如今，净水器不仅是生活用品，也是连接家庭健康饮水的桥梁。”小米生活电器事业部总经理杨浩东表示，这是对美好生活的致敬。

有业内人士认为，还要针对不同地区、不同水质、不同人群的个性化需求，提供满足消费者需要的产品。企业不能用一款产品包打天下，要细分产品和受众，对产品进行全生命周期管控。

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(责编：乔业琼、高雷)

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