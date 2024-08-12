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深海“大牧场”里的大黄鱼，够“野”！

2024年08月12日16:27 |
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福建连江的“闽投1号”深远海养殖平台，足足有一个足球场大小。船下养鱼，船上旅游，“闽投1号”还是全国首台半潜式渔旅融合深海养殖装备。

“深远海风浪大，大黄鱼运动量增加。养出来的大黄鱼体型修长、肉质紧实、口感更好，价格也更高。”“闽投1号”运营方福州福鱼荟海洋科技有限公司品牌经理冯祺介绍。

这么大的养殖平台怎么管理？“并不需要多少人，依托智慧化平台，养殖只需要1-2名操作人员。”冯祺介绍，在智慧操作中心，摁下按钮，深海养殖网箱即可自动清洁；中心控制大屏上，水文气象数据实时显现；大黄鱼在水下住得好不好，吃得香不香，水下机器人实时监测??

智慧之外，还有不少绿色元素。平台采用的是绿色能源供电系统，搭载的光伏发电和储能电池可实现绿色供电，同时，还备有海洋可再生能源供电系统，可实现多能互补；网衣采用无铜涂料，生态环保的同时能够有效减少养殖附着物；生活垃圾定期清运，配备污水处理设备??“通过生态养殖，养出来的大黄鱼眼神透亮，有奶香味。”冯祺说，“我们通过深远海养殖野化大黄鱼，定期收集养殖数据，为今后的大黄鱼仿野生养殖提供参考，为向海洋要蛋白，建设高水平海洋牧场做贡献。”

近年来，福建持续探索深远海养殖装备建设，重点推进“1+4+4”47万方深海养殖装备台套建造任务。在“闽投1号”投产运营的基础上，福建正在加快推进惠安、秀屿、霞浦、东山等地的养殖装备建造工作，预计年内可实现4台套的交付运营。首批装备建造完成后将在福建沿海形成“串珠成链、连线成片、沿海联动”的靓丽风景线，推动水产养殖向深海、绿色、智能化转型升级。

来源：人民日报客户端福建频道张意轩 余荣华 林渊 王崟欣

(责编：罗知之、吕骞)
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