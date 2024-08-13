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创新提质 培育外贸新动能

2024年08月13日05:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　外贸，拉动经济的“三驾马车”之一，也是观察开放活力的“晴雨表”。

　　党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出建设更高水平开放型经济新体制，明确“深化外贸体制改革”，作出“强化贸易政策和财税、金融、产业政策协同”“积极应对贸易数字化、绿色化趋势”“创新提升服务贸易”等多项部署。

　　各地各部门坚持深化改革与扩大开放相结合、相促进，通过创新应变、提质升级，推动外贸高质量发展结构更优、活力更强、空间更大。

　　优化结构，稳住外贸基本盘

　　这个夏天，与气温同步飙升的还有中国体育用品出口热。

　　“这款足球植入了芯片，1秒内能做500次识别动作，通过实时数据辅助判断是否手球、越位等。”顶碁运动用品（淮安）有限公司总经理周宏达告诉记者。

　　今年以来，这家公司出口欧洲杯、美洲杯、奥运会等赛事用球及训练用球407万个，在手外贸订单排至年底。

　　海关总署数据显示，上半年，中国体育用品及设备出口同比增长16.7%，高出同期出口整体增速9.8个百分点。

　　这是外贸企业依靠科技创新、抢抓国际市场机遇的一个缩影。

　　“外贸‘成绩单’超预期，出口产品结构进一步优化是重要影响因素。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员倪月菊表示。

　　前7个月，中国货物贸易进出口总值同比增长6.2%，月度增速连续4个月保持在5%以上。其中，家电、手机、电脑月度出口值连续增长的同时，风力发电机组、船舶、汽车出口增速较快，同比分别增长86.3%、84.4%、20.7%。

　　上半年，上汽大通新途EV90等新能源车型在欧洲多个国家的销量稳居市场前列。即将到来的9月，上汽大通将在欧洲市场全球首发全新高端纯电皮卡。

　　继欧盟今年7月初起对从中国进口的纯电动汽车加征临时反补贴税后，中国汽车出口形势备受关注。

　　“即便面对一系列的外在限制和影响，我们的新能源产品在欧洲市场依旧具备强大的竞争力。”上汽大通有关负责人说，下半年仍将重点瞄准中高端发达市场，同时也将布局更多增量市场。

　　多重挑战下，中国外贸结构不断优化、市场多元化迈出新步伐，殊为不易。

　　出台外贸稳规模优结构政策措施，聚焦外贸规模稳定和创新发展；坚定实施扩大内需战略，进一步挖掘国内消费潜力；加大财政金融支持力度，实施一系列减税降费政策；进一步发挥出口信用保险作用，防风险、补损失、促融资、拓市场……一系列政策“组合拳”，助推企业调产业结构、稳传统市场、拓新兴市场。

　　创新业态，培育竞争新优势

　　近日，在广东汕头市大江电子商务有限公司，主播们在数十个直播间内忙着为自家生产的地毯地垫“带货”。上半年，这家公司在电商渠道销售额突破8000万元，接近去年全年销售额，在亚马逊平台的地毯品类中业绩领先。

　　“跨境电商对我们扩充市场份额非常关键，可以说势在必行。”公司营销副总经理林健群说，公司专门在深圳成立了独立运作跨境电商板块的公司，正加快通过Shopee、Lazada等跨境电商平台拓展泰国等东南亚新兴市场。

　　在传统贸易承压背景下，跨境电商作为外贸新业态，凭借突破地域限制、缩短交易链条的优势，成为众多中小企业拓展国际市场的新渠道。上半年，中国跨境电商进出口增速达到10.5%，高于外贸整体增速4.4个百分点。

　　商务部对外贸易司司长李兴乾说，从上半年进出口的表现看，外贸在跨境电商、绿色贸易、贸易数字化和扩大进口四个方面取得积极进展，同时这也是外贸新动能培育的着力点。

　　党的二十届三中全会围绕“积极应对贸易数字化、绿色化趋势”“推进通关、税务、外汇等监管创新，营造有利于新业态新模式发展的制度环境”“创新发展数字贸易，推进跨境电商综合试验区建设”等方面作出具体部署。

　　商务部等九部门近日联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，广州推动跨境电商税款电子支付改革落地，杭州深化跨境电商保税进口商品跨关区退货试点，青岛支持公用型仓储建设……从中央到地方，一系列政策瞄准难点堵点，推动跨境电商做优做强，应对挑战抢抓机遇。

　　顺应数字经济新趋势、可持续发展新需求，数字化、绿色化已成为外贸发展的新底色。

　　不久前，海南自贸港多功能自由贸易账户正式开通，资金跨境流动更加自由便利，上线一个多月交易资金折合人民币超46亿元。

　　“以前向境外合作方支付一笔费用，从发起汇款申请到提交合同、发票审核，可能需要一到两天时间，现在几分钟就可以完成！”一名已经开户并实现业务办理的企业人员说。

　　积极推动数字技术在贸易领域的应用，部分港口无纸化的放货比例达到90%；支持地方、企业探索贸易全链条数字化的实现路径，引导外贸主体更加主动地进行数字化转型；累计与39个国家达成《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》……一系列改革举措下，中国贸易数字化、绿色化步伐加快。

　　扩大开放，开辟发展新空间

　　8月1日上午，一名来自西班牙的采购商来到山西祁县，签订了18万美元的水烟壶新订单。

　　祁县红海玻璃有限公司董事长李健生告诉记者，这位西班牙客商是今年广交会现场认识的新客户，“随着国际航班加快恢复和更多免签政策的实施，我们与海外客户往来更多了。”

　　这家公司的玻璃制品传承100多年的人工吹制玻璃非遗技艺，60%出口到阿拉伯国家，还有一部分销往俄罗斯等国家，近5个月销售额同比增长都在20%左右。

　　一个中部小城的非遗手工艺品远销海外更大市场，是中国开放大门越开越大的生动注脚。

　　从国际市场看，前7个月，中国对欧盟、美国、韩国、日本合计进出口同比增长2.2%；对东盟、中亚、拉美、非洲合计进出口同比增长9.8%，占比较去年同期提升1个百分点；对共建“一带一路”国家和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口同比分别增长7.1%和5.7%。

　　从国内区域看，前7个月，东部、中西部、东北地区充分发挥各自区位特点和产业优势，进出口同比分别增长7.1%、2.5%、2.1%。

　　党的二十届三中全会提出，完善高水平对外开放体制机制，明确“扩大自主开放，有序扩大我国商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放，扩大对最不发达国家单边开放”，指引我国外贸发展开辟新发展空间。

　　推动服务贸易，为开放创新合作拓展新空间——

　　近期，一名外国博主的“city不city”视频火遍全网，背后是中国入境游市场的显著升温。

　　面对复杂严峻的外部环境，服务贸易显示出较强韧性。上半年，中国服务进出口总额同比增长14%。其中旅行服务同比增长47.7%，为服务贸易第一大领域。

　　发布全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，深化国家服务业扩大开放综合示范区建设，出台关于促进服务消费高质量发展的意见，持续扩大免签国家范围……中国不断推进中外人文、商贸、科技领域交流合作。

　　积极扩大进口，与世界共享中国大市场新机遇——

　　距离第七届进博会开幕不到90天。截至目前，签约展览面积超过36万平方米，已有150多家企业连续7年签约。

　　从过去出口创汇“卖全球”到今天扩大进口“买全球”，中国自主开放的步伐蹄疾步稳。前7个月，中国进口10.57万亿元，同比增长5.4%。

　　举办消博会、进博会、广交会等重点展会，扩大面向全球的高标准自贸区网络，推进与有关国家和地区自贸协定谈判进程……

　　“我国具有超大规模的市场，需求种类丰富多样，市场潜力快速释放，将继续为进口提供支撑，同时也将更多、更广地惠及全球。”海关总署副署长王令浚说。

　　改革不停顿，开放不止步。随着中国坚定深化改革开放，坚持推动高质量发展，外贸不断积蓄新动能，前进脚步势不可挡。

　　（据新华社北京8月10日电  记者谢希瑶、邹多为、唐诗凝）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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