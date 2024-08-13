本报记者 邱海峰

贵州省铜仁市凭借区位优势和丰富的风能资源，加速风电产业布局与发展。南方电网贵州铜仁供电局全力服务绿色清洁能源的高效并网和充分消纳，助推地方实现低碳转型目标。图为该市松桃苗族自治县盘石镇芭茅村山脊上，风力发电设备随风转动发电。

向世杰摄（人民视觉）

近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称“意见”）。国家发展改革委负责人表示，意见是加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件。国家发展改革委将加强统筹协调，会同有关部门建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，制定实施碳达峰碳中和综合评价考核制度，科学开展考核，加强评价考核结果应用。

绿色低碳发展成就卓著

推动经济社会发展绿色化、低碳化，是实现高质量发展的关键环节。国家发展改革委负责人介绍，党的十八大以来，我国绿色低碳发展取得历史性成就。

具体看，能源绿色转型步伐加快，截至2024年6月底，可再生能源装机规模达到16.53亿千瓦，占总装机的53.8%；产业结构持续优化升级，建成全球最大、最完整的新能源产业链；资源利用效率持续提高，2023年我国单位国内生产总值能耗、碳排放强度较2012年分别下降超过26%、35%，主要资源产出率提高了60%以上；环境质量持续改善，天更蓝、山更绿、水更清。

“与此同时，我国绿色转型仍然面临着不少困难挑战。”上述负责人说，能源结构偏煤、产业结构偏重、环境约束偏紧的国情没有改变，化石能源和传统产业占比仍然较高，生态环境质量稳中向好的基础还不牢固。

中国科学院科技战略咨询研究院研究员王毅认为，经济社会发展全面绿色转型的过程不能只用减排情景曲线来表征，而应该是一系列目标、技术、资金、政策等综合驱动的系统行动路线图。意见提出了绿色低碳转型的总体要求、主要任务、保障措施等，有利于探索生态优先、绿色发展的新路径，构建发展转型新模式。

提出两个阶段目标

意见提出，以碳达峰碳中和工作为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深化生态文明体制改革，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型。

从目标看，意见提出两个阶段目标。到2030年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。到2035年，绿色低碳循环发展经济体系基本建立，绿色生产方式和生活方式广泛形成，减污降碳协同增效取得显著进展，主要资源利用效率达到国际先进水平，经济社会发展全面进入绿色低碳轨道，碳排放达峰后稳中有降，美丽中国目标基本实现。

国家发展改革委负责人表示，同时，针对不同领域，意见提出量化工作目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右，主要资源产出率比2020年提高45%左右等。

完善绿色转型政策体系

意见部署哪些主要任务？国家发展改革委负责人介绍，意见围绕5大领域、3大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。

5大领域分别是：构建绿色低碳高质量发展空间格局，优化国土空间开发保护格局，打造绿色发展高地；加快产业结构绿色低碳转型，推动传统产业绿色低碳改造升级，大力发展绿色低碳产业，加快数字化绿色化协同转型发展；稳妥推进能源绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统；推进交通运输绿色转型，优化交通运输结构，建设绿色交通基础设施，推广低碳交通运输工具；推进城乡建设发展绿色转型，推行绿色规划建设方式，大力发展绿色低碳建筑，推动农业农村绿色发展。

3大环节分别是：实施全面节约战略，大力推进节能降碳增效，加强资源节约集约高效利用，大力发展循环经济；推动消费模式绿色转型，推广绿色生活方式，加大绿色产品供给，积极扩大绿色消费；发挥科技创新支撑作用，强化应用基础研究，加快关键技术研发，开展创新示范推广。

“绿色低碳转型相关项目具有投资周期长、效益较低、风险不确定等特征，需要长期和稳定的转型规划、政策支持，来帮助市场和行业形成稳定的预期。”王毅说，针对这一问题，意见从财税、融资、投资、价格、市场化、标准体系等方面做了部署，完善绿色转型政策体系。在未来的工作进程中，应坚持问题导向，加快推动相关政策的统筹协调、精准落地和动态优化，有效激励经济社会各主体开展绿色低碳的经济活动。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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