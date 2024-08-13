本报记者 何 聪 姚雪青

习近平总书记2014年12月在江苏省产业技术研究院考察时指出：“要深入推进科技和经济紧密结合，推动产学研深度融合，实现科技同产业无缝对接，不断提高科技进步对经济增长的贡献度。”

一头连着科研、一头连着市场，江苏省委和省政府设立的江苏省产业技术研究院（以下简称“江苏产研院”），是江苏产业技术研发转化的“试验田”。

一把小小的医用钳如何能夹得牢，奥秘藏在一排排微结构里。“医用钳产值高、需求量大，但加工效率低、工艺成本高。这个困扰公司已久的问题，被江苏产研院‘看见’并破解了。”江苏科森医疗器械有限公司研发部负责人管伟东说。

为解决科技与产业“两张皮”难题，以共建企业联合创新中心为纽带，江苏产研院与细分领域龙头企业围绕企业技术需求进行技术攻关，先后与360多家企业共建联创中心。

“大小不同的医用钳上，有数十个到上百个不等的微结构，传统方式是用数控铣削技术一个个雕出，生产一把医用钳需要一天。”管伟东介绍，2020年，江苏产研院—科森医疗联合创新中心成立，医用钳生产工艺被列入技术问题清单。

江苏产研院集萃精密与微细制造技术研究所和企业携手，以精密电解加工技术替代原工艺，像立体盖章般在平面上一次成型，每把医用钳加工时间压缩到10分钟，成本缩减到原来的1/10。如今，产品已进入临床试验阶段。

“联创中心的成立，发挥了龙头企业的引领作用，挖掘行业真需求，推进重点关键技术、产业共性技术等研发创新。”江苏产研院院长、长三角国家技术创新中心主任刘庆介绍，江苏产研院自2018年以来征集企业技术需求近2000项，成功对接近800项，合同金额超过21亿元。

风电产业是江苏重点产业集群之一。大型风电叶片翼型千万量级雷诺数气动试验数据的获取，能为下一代超大柔性叶片设计提供关键基础数据支撑。但动辄上千万元的试验费用让不少企业望而却步。为此，江苏产研院开展“众筹科研”，构建以企业为主体的创新体系。

“参与这项创新机制的企业已有12家，项目3项试验内容均为产业前沿课题。”刘庆介绍，江苏产研院承担部分项目经费，并作为中间平台对接供需双方，“企业解决了真问题，政府资助了真需求，共性难题得到有力攻关。”

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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