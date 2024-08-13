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甘肃古浪县引水入渠

黄河之水润田畴（记录中国·身边的工程）

本报记者 宋朝军摄影报道
2024年08月13日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　田间的斗渠。

　　总干渠来水经过分水闸后流入干渠。

　　张治龙，甘肃省武威市古浪县海子滩镇张家沙河村村民，是种了50多年地的老把式。

　　打今年起，每次下地前，他总是先绕一段路，往自家地的反方向走——“忍不住想去看。”

　　让张治龙心心念念放不下的究竟是啥？

　　出村子往南开车几分钟，一座篮球场大小的干渠分水闸映入眼帘，这是景泰川电力提灌工程唯一一座“一水三分”的分流调控枢纽。今年年初，景泰川电力提灌工程二期（以下简称“景电二期”）提质增效工程正式开工，这里便是一个关键施工点位。

　　此刻，工人们施工正酣。“看到他们就踏实了，水有保障，我们种地更安心！”

　　沿渠向北，一路通畅，张治龙不一会儿就到了自家的玉米地。他蹲在斗渠旁，拧开阀门，水顺着滴灌管渐渐渗出。几块地全部浇完，他赶紧关上阀门，不舍得浪费。

　　和张治龙一样，张家沙河村的乡亲们格外珍惜这从100公里外“跋涉”而来的黄河水。

　　为啥不用本地水？地处河西走廊，古浪、海子滩、张家沙河……几个地名个个带水，但历来少水。海子滩镇距离本地的古浪河、大靖河等主要河流太远，而张家沙河早就在地理变迁中干涸。据了解，古浪多年平均降水量只有350毫米左右，蒸发量却接近1800毫米。

　　“小时候种的只有谷子、麦子，谈不上什么收成。”张治龙回忆，直到1987年，景电二期工程正式上水，来自100公里之外的黄河水润泽田畴，将此地灌溉成了亩亩良田。

　　总干渠的水，经分水闸被分流到南干渠、北干渠和民调渠，保障农业和生态灌溉用水。一渠通多地，受益群众越来越多——2001年，景电二期延伸向民勤调水工程通水，折算恢复灌溉面积36万亩；2014年，景电二期工程向古浪黄花滩生态移民区供水，扩灌面积12万亩，古浪灌区达到48万亩……

　　水在渠中流，农业生产悄然发展。30多年里，张治龙的田地里出现了玉米、葵花、辣椒等多种作物，不仅能种活，还能种得多，经济效益更高。去年，张治龙种的百余亩玉米，亩产将近2000斤。今年，张治龙又新种下300亩玉米、400亩葵花。

　　给予张治龙更大信心的，是今年开工的景电二期提质增效工程。它将改造、加固各类干渠超过110公里，并新建改建泵站、变频室等设施20多座。

　　想要把水用好，得管理到位。就拿分水后的北干渠来说，它负责4个乡镇、19个建制村的农业供水，涵盖187个受益单位。水管所在春耕、“三夏”时节派出24名管理员，昼夜不停检测各渠内水量、水质，协调用水顺序。“有了统一调度，我们只管提需求就行。”张治龙说。

　　渠中之水，当地倍加珍惜。张治龙站在自家农田旁说：“政府帮助我们建设了高标准农田，一亩地能省四成水。”5年多来，古浪县建成65万多亩高标准农田，将大水漫灌变为精准滴灌。

　　大渠接小渠，良田与生态亦互为补充。沿渠而行，红柳花开得正盛，行道树绿荫如盖。“弯腰种地，抬头见绿，比小时候风沙漫天强多了。”张治龙轻拍树干，颇为感慨。百万亩灌区与10余万亩三北防护林带连成一片，共同阻止腾格里沙漠与巴丹吉林沙漠交汇，灌区小气候明显改善，年降水量增加60多毫米，植被更加茂盛。

　　沿水渠望去，成片葵花向阳盛开，花盘中籽粒饱满；再过1个多月，玉米田里也将挂满成熟的金色果实。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月13日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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